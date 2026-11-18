Společnost Ecolab chce omezit spotřebu vody v datacentrech provozujících umělou inteligenci pomocí pokročilého kapalinového chlazení, účinnějších výměníků tepla a digitálních dvojčat. Za tímto účelem propojuje síly se společnostmi Siemens, Alfa Laval a Dassault Systèmes. Společným cílem je navrhovat a budovat výkonnější datacentra rychleji, s nižší spotřebou vody a elektřiny a vyšší provozní spolehlivostí.
Základem spolupráce je nový systém inteligentního tepelného managementu pro přímé kapalinové chlazení. Ten má řešit rostoucí nároky výkonných AI čipů na odvod tepla, které už tradiční architektura datacenter nedokáže efektivně zvládat.
Siemens se zaměří na propojení energetické infrastruktury a chlazení. Jeho technologie distribuce elektřiny, automatizace a digitálních dvojčat se spojí s kapalinovým chlazením a distribučními jednotkami Ecolabu. Výsledkem má být integrované řešení, které zjednoduší výstavbu datacenter a pomůže snížit spotřebu vody i energie.
Alfa Laval přispěje především svými zkušenostmi s vysoce účinnými výměníky tepla, čerpadly a ventily. Spolupráce se zaměří na novou generaci distribučních jednotek CoolIT CHx 3000 CDU, které zajišťují cirkulaci chladicí kapaliny. Důležitou součástí bude také opětovné využití odpadního tepla a zvýšení energetické účinnosti chladicích okruhů.
Dassault Systèmes pomůže vytvořit digitální dvojče chladicí infrastruktury datacentra. To propojí modely chlazení samotných serverů s vodním hospodářstvím celé budovy a umožní simulovat různé provozní scénáře. Systém bude vyhodnocovat například spotřebu vody na jeden zpracovaný token, energetickou účinnost nebo výkon chladicích jednotek. Díky tomu bude možné optimalizovat výběr chladicí kapaliny, konstrukci systému i teplotu vody ještě před samotnou výstavbou.
Ecolab chce tímto způsobem propojit technologické firmy napříč celým životním cyklem datacenter a urychlit jejich přechod od projektu k plnému provozu.
Petr Dvořák
zdroj: Ecolab