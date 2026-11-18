Povodí Moravy chce od listopadu do příštího března ušetřit až tři miliony kubíků vody ve vodárenské nádrži Vír. Důvodem je její nízké naplnění, které se nyní pohybuje kolem 41 procent. Opatření přichází v době, kdy letošní srážkový deficit v Kraji Vysočina dosáhl už 184 milimetrů a průtoky v řekách místy klesají k hranici hydrologického sucha.
Mimořádnou manipulaci na vodním díle Vír schválila Komise pro sucho Kraje Vysočina. Jejím cílem je uchovat co nejvíce vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Nádrž je důležitým zdrojem pro brněnskou aglomeraci a východní část Vysočiny, kde zásobuje více než půl milionu lidí.
Povodí Moravy proto zavede další dva regulační stupně, které umožní omezit odtok z nádrže do řeky Svratky. Ten lze okamžitě snížit ze současných 650 na 500 litrů za sekundu. Pokud bude hladina dále klesat, může odtok dosáhnout pouze 400 litrů za sekundu. Podle výpočtů by takto bylo možné od listopadu 2026 do března 2027 zachovat v nádrži přibližně dva až tři miliony metrů krychlových vody.
Při přípravě opatření se zohledňovaly nejen potřeby vodárenských společností, ale také ekologické podmínky v řece. Omezení odtoku je naplánováno právě na zimní měsíce, kdy je podle Povodí Moravy možné snížit množství vody v toku s menšími dopady na jeho životní prostředí. Je přitom nutné zachovat dostatečné ředění předčištěných odpadních vod vypouštěných z měst a obcí.
Problémem je také zhoršující se kvalita surové vody v nádrži. Podle Povodí Moravy k tomu přispívá rostoucí znečištění Svratky fosforem v horní části povodí. Na čistírny odpadních vod tam není připojeno až 25 procent obyvatel a řada rekreačních objektů. Pro zlepšení situace by bylo potřeba snížit množství fosforu přitékajícího do nádrže o 1,2 až 1,6 tuny ročně.
Současná hydrologická situace je nepříznivá i v širším regionu. Průtoky ve vodních tocích se pohybují většinou mezi 10 a 40 procenty měsíčního průměru. Ani poslední srážky, které za dva dny přinesly přibližně 10 až 20 milimetrů vody, situaci výrazně nezlepšily. Říjen byl dalším srážkově podnormálním měsícem. Povodí Moravy připomíná, že postupné snižování hladin a omezování odtoků patří k běžnému hospodaření s vodou v období sucha.
Jana Nováková
zdroj: Povodí Moravy