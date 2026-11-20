Citroník přes léto spokojeně rostl na balkoně, ale sotva jste ho na podzim přenesli do bytu, začal shazovat listy. Citroník shazuje listy v zimě hlavně proto, že má v bytě málo světla, příliš teplo nebo nevhodnou zálivku. Dobrá zpráva je, že s tím většinou můžete něco udělat.
Proč citroník shazuje listy
Část opadu po přestěhování dovnitř je normální. Citroník si musí zvyknout na jiné světlo, teplotu i vlhkost vzduchu, a tak pár listů shodí i úplně zdravá rostlina. Když ale listy padají dál, bývá na vině málo světla, chlad nebo nevhodná zálivka. Pod 10 °C už citroník listy shazuje a mráz ho může zahubit. Pokud tráví léto venku, přeneste ho proto dovnitř ve chvíli, kdy noční teploty začnou klesat pod 10 °C. Když listy opadávají hlavně ze strany odvrácené od okna, často to znamená, že mu chybí světlo.
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Kam citroník v zimě postavit
V zimě potřebuje šest až osm hodin přímého slunce denně, proto mu vyberte nejsvětlejší okno v bytě, ideálně jižní nebo západní. Bez dostatku přímého světla navíc citroník nekvete ani nenasadí plody. Pokud takové okno nemáte, pomůže lampa na pěstování rostlin. Přes den snese běžnou pokojovou teplotu, v noci mu ale víc vyhovuje chladnější místnost. Ideální noční teplota je 13 až 18 °C, teplý obývák u topení mu nesvědčí. Suchý vzduch z topení mu také nedělá dobře, takže poblíž můžete postavit zvlhčovač vzduchu.
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Jak citroník zalévat
Listy shazuje při suchu i při přemokření, kdy mu navíc hnijí kořeny. Nezalévejte ho proto podle kalendáře, ale podle hlíny. Zalijte až tehdy, když je hlína suchá zhruba do hloubky pěti centimetrů. Květináč musí mít otvor ve dně a vodu, která vyteče do podmisky, po chvíli vylijte. V zimě citroník nehnojte, s hnojením počkejte do jara.
Pokud jste ho rok a déle nepřesazovali, přesaďte ho koncem zimy nebo na jaře do čerstvého substrátu, větší květináč ale potřebuje jen tehdy, když mu kořeny zaplnily ten současný. Pár nových listů může vyrůst, jakmile se rostlina zotaví, úplně se ale olistí spíš až na jaře s přibývajícím světlem.
Zdroje info: Autor, https://yardandgarden.extension.iastate.edu/how-to/growing-citrus-indoors, https://ask.extension.org/kb/faq.php?id=854908
Náhledové foto: Pixabay
The post Citroník v bytě shazuje listy? Pomůže mu chladnější místnost a co nejvíc světla first appeared on Naše zahrada.