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Trvalky na zimu: stříhat, nebo ponechat suché listy v záhonu?

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Dennívýzva
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Trvalky je třeba připravit na zimu, ale zohledněte přitom, o jakou rostlinu se jedná. V zásadě máte dvě možnosti: vzít nůžky a rostlinu ostříhat až u země nebo ji prostě nechat tak, jak je – až do jara. U některých druhů neuděláte chybu, když rostlinám dopřejete podzimní střih, jiným byste ale mohli připravit krušné chvíle. Rozhodněte se podle druhu rostliny, její odolnosti a také podle toho, zda chcete chránit její základnu před zimou.
Trvalky

Trvalky

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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