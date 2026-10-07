Trvalky na zimu: stříhat, nebo ponechat suché listy v záhonu?

Trvalky je třeba připravit na zimu, ale zohledněte přitom, o jakou rostlinu se jedná. V zásadě máte dvě možnosti: vzít nůžky a rostlinu ostříhat až u země nebo ji prostě nechat tak, jak je – až do jara. U některých druhů neuděláte chybu, když rostlinám dopřejete podzimní střih, jiným byste ale mohli připravit krušné chvíle. Rozhodněte se podle druhu rostliny, její odolnosti a také podle toho, zda chcete chránit její základnu před zimou.
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