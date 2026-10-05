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Oceňuje práci F1: Stella však tvrdí, že se to už nesmí opakovat

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První skutečně mokrý závod nové éry pravidel přinesl velké fiasko. Ukázala se slabost nových pravidel a F1 musí urychleně jednat, protože včerejší momenty se už nesmí nikdy opakovat.
Oceňuje práci F1: Stella však tvrdí, že se to už nesmí opakovat

Oceňuje práci F1: Stella však tvrdí, že se to už nesmí opakovat

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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