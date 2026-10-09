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Objednal jsem si na Temu zahradní pergolu za 972 Kč. Sousedi nakukují přes plot a vůbec nechápou

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Zahradní pergola za tisícikorunu? Sousedé čekali, že se při prvním větru zhroutí. Dnes chodí nahlížet s uznáním.
Objednal jsem si na Temu zahradní pergolu za 972 Kč. Sousedi nakukují přes plot a vůbec nechápou

Objednal jsem si na Temu zahradní pergolu za 972 Kč. Sousedi nakukují přes plot a vůbec nechápou

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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