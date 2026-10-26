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Jak zamrazit jablka: geniálně snadný způsob našich babiček z nich vykřeše nejvíce chuti

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Bedna jablek a žádný sklep? Mraznička zvládne víc, než čekáte, jen záleží na pár drobnostech.
Jak zamrazit jablka: geniálně snadný způsob našich babiček z nich vykřeše nejvíce chuti

Jak zamrazit jablka: geniálně snadný způsob našich babiček z nich vykřeše nejvíce chuti

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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