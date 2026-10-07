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Oběť, nebo pověst instituce? Co spojuje Cornell a českou církev

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Online prostorem aktuálně rezonuje kauza hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě, která patří do elitní Břečťanové ligy amerických univerzit. Znepokojení přitom vyvolává i způsob, jakým se vzdělávací instituce snažila jednání svých…
Oběť, nebo pověst instituce? Co spojuje Cornell a českou církev

Oběť, nebo pověst instituce? Co spojuje Cornell a českou církev

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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