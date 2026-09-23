Qualcomm představuje Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Extreme): 2nm revoluce s taktem 5 GHz

|Základní informace a výroba
|Kódové označení (Part Number)
|SM8975
|SM8950
|SM8850-AC, SM8850-1-AD
|Výrobní proces
|2nm proces
|2nm proces
|3nm proces
|Procesor (CPU)
|Architektura CPU
|Qualcomm Oryon (64bitová, nová generace)
|Qualcomm Oryon (64bitová, nová generace)
|Qualcomm Oryon (64bitová, 3. generace)
|Konfigurace jader
|8 jader (2+6)
|8 jader (2+6)
|8 jader (2+6)
|Hlavní výkonná jádra (Prime)
|2× až 5,0 GHz
|2× až 5,0 GHz
|2× až 4,74 GHz (dostupná i 4,6GHz verze)
|Výkonná jádra (Performance)
|6× až 4,0 GHz
|6× až 4,0 GHz
|6× až 3,62 GHz
|Mezipaměť (Cache)
|16 MB Qualcomm Oryon Flex Cache
|16 MB Qualcomm Oryon Flex Cache
|Standardní mezipaměť Oryon
|Mezigenerační posun výkonu CPU
|+13 % výkon CPU (vs. Gen 5)
|+10 % výkon CPU (vs. Gen 5)
|Základní srovnávací model
|Energetická efektivita CPU
|+37 % energetická efektivita (vs. Gen 5)
|+37 % energetická efektivita (vs. Gen 5)
|Až o 35 % úspornější než předchůdce
|Grafika (GPU) a herní technologie
|Grafický čip
|Qualcomm Adreno Neural Fusion s AI maticovými jádry
|Qualcomm Adreno GPU s maticovými jádry
|Qualcomm Adreno GPU
|Grafická mezipaměť (HPM)
|18 MB optimalizovaná Adreno HPM (+12 % úspora energie)
|Adreno HPM architektura, podpora Tile Memory Heap
|18 MB Adreno HPM, Tile Memory Heap
|Mezigenerační posun výkonu GPU
|+44 % grafický výkon (vs. Gen 5)
|+35 % grafický výkon (vs. Gen 5)
|Základní srovnávací model
|Energetická efektivita GPU
|+40 % energetická efektivita (vs. Gen 5)
|+40 % energetická efektivita (vs. Gen 5)
|O 20 % nižší spotřeba než předchůdce
|Herní optimalizace (Unreal Engine 5)
|HW Ray Tracing s Lumen + Global Illumination, nové MegaLights, Nanite
|HW Ray Tracing s Lumen + Global Illumination, Nanite
|HW Ray Tracing s Lumen + Global Illumination, Nanite, SSAO, TAA, TSR
|Grafická API rozhraní
|Vulkan 1.4 (Khronos 2026, Android 17 profily), OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FP
|Vulkan 1.4 (Khronos 2026, Android 17 profily), OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FP
|Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FP
|Herní výbava Snapdragon Elite Gaming
|Kompletní sada, Adreno Neural Fusion, Game Quick Touch
|Kompletní sada, Qualcomm Game Quick Touch 3.0
|Kompletní sada, Adreno Frame Motion Engine 3.0, Game Super Resolution 2.0
|Umělá inteligence (NPU & Sensing Hub)
|Neurální procesor (NPU)
|Přepracovaný Qualcomm Hexagon NPU s Element Accelerator
|Přepracovaný Qualcomm Hexagon NPU s Element Accelerator
|Qualcomm Hexagon NPU
|Architektura akcelerátoru
|12 skalárních + 8 vektorových + 1 tenzorový + 1 element akcelerátor
|12 skalárních + 8 vektorových + 1 tenzorový + 1 element akcelerátor
|12 skalárních + 8 vektorových + 1 akcelerátor
|Sdílená paměť NPU
|O 50 % větší sdílená paměť (50% Larger shared memory)
|Standardní 64bitová virtualizovaná paměť
|Standardní 64bitová virtualizovaná paměť
|Podporované datové formáty (přesnost)
|INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 (včetně smíšené přesnosti)
|INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 (včetně smíšené přesnosti)
|INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 (včetně smíšené přesnosti)
|Mezigenerační posun NPU
|+35 % výkon NPU, +33 % AI výkon na watt (vs. Gen 5)
|+14 % výkon NPU, +20 % AI výkon na watt (vs. Gen 5)
|Základní srovnávací model (+37 % vs. Snapdragon 8 Elite)
|Koprocesor Qualcomm Sensing Hub
|Duální mikro NPU, duální Always-Sensing ISP, Personal Scribe
|Duální mikro NPU, duální Always-Sensing ISP, Personal Scribe
|Duální mikro NPU, duální Always-Sensing ISP, Personal Scribe
|Operační paměť a úložiště
|Typ operační paměti (RAM)
|LPDDR5x / LPDDR6 (až 5300 MHz)
|LPDDR5x / LPDDR6 (až 5300 MHz)
|LPDDR5x (až 5300 MHz)
|Maximální kapacita RAM
|Až 24 GB
|Až 24 GB
|Až 24 GB
|Interní úložiště
|UFS 5.0
|UFS 5.0
|UFS 4.1
|Mobilní síť, Wi-Fi a bezdrátové sítě
|5G modemový systém
|Qualcomm Snapdragon X105 5G Modem-RF
|Qualcomm Snapdragon X105 5G Modem-RF
|Qualcomm Snapdragon X85 5G Modem-RF
|3GPP specifikace
|3GPP Release 19 (5G Advanced / připraveno na 6G)
|3GPP Release 19 (5G Advanced / připraveno na 6G)
|3GPP Release 17 a 18
|Maximální rychlost stahování (Downlink)
|Až 14,8 Gbps
|Až 14,8 Gbps
|Až 12,5 Gbps
|Maximální rychlost odesílání (Uplink)
|Až 4,2 Gbps
|Až 4,2 Gbps
|Až 3,7 Gbps
|Agregace pásem (Carrier Aggregation)
|6×CA s šířkou pásma 500 MHz (DL)
|6×CA s šířkou pásma 500 MHz (DL)
|6×CA s šířkou pásma 400 MHz (DL)
|Anténní systém a spotřeba transceiveru
|3. gen 6Rx multi-antény (+10 % rychlost, lepší pokrytí), 6nm transceiver (-30 % spotřeba)
|3. gen 6Rx multi-antény (+10 % rychlost, lepší pokrytí), 6nm transceiver (-30 % spotřeba)
|6 antén (6Rx) pro smartphony
|Satelitní konektivita (NTN)
|Plně integrované NR-NTN (hlas, video, data) i NB-NTN (zprávy)
|Plně integrované NR-NTN (hlas, video, data) i NB-NTN (zprávy)
|Plně integrované NB-NTN (zprávy)
|Wi-Fi subsystém
|Qualcomm FastConnect 8800
|Qualcomm FastConnect 8800
|Qualcomm FastConnect 7900
|Generace a standardy Wi-Fi
|Wi-Fi 8 (802.11bn) / Wi-Fi 7 (802.11be, ax, ac…)
|Wi-Fi 8 (802.11bn) / Wi-Fi 7 (802.11be, ax, ac…)
|Wi-Fi 7 (802.11be, ax, ac, a/b/g/n)
|Konfigurace a rychlost Wi-Fi
|4×4 Wi-Fi architektura, max. rychlost až 11,6 Gbps
|4×4 Wi-Fi architektura, max. rychlost až 11,6 Gbps
|2×2 MIMO, max. rychlost až 5,8 Gbps
|Bluetooth
|Bluetooth 6.0 (LE Audio, Channel Sounding, High Data Throughput – HDT)
|Bluetooth 6.0 (LE Audio, Channel Sounding, High Data Throughput – HDT)
|Bluetooth 6.0 (LE Audio, Channel Sounding)
|Další konektivita
|UWB (FiRA, CCC, CSA Aliro 1.0), Thread 1.4
|UWB (FiRA, CCC, CSA Aliro 1.0), Thread 1.4
|UWB (IEEE 802.15.4z, FiRA, CCC)
|Fotoaparát a zpracování obrazu (ISP)
|Obrazový procesor (ISP)
|Qualcomm Spectra (trojitý 20bitový AI-ISP) + Elite Color Engine (3D-LUTs)
|Qualcomm Spectra (trojitý 20bitový AI-ISP) + Elite Color Engine (3D-LUTs)
|Qualcomm Spectra (trojitý 20bitový AI-ISP)
|Maximální rozlišení snímku
|Až 320 Mpx
|Až 320 Mpx
|Až 320 Mpx
|Podpora HDR senzorů (LOFIC)
|16-bit LOFIC, DCG+VS, DCG, Staggered, QDOL
|16-bit LOFIC, DCG+VS, DCG, Staggered, QDOL
|LOFIC (standardní), DCG+VS, DCG, Staggered, QDOL
|Trojitý fotoaparát (Zero Shutter Lag)
|Až 3× 64 Mpx @ 30 FPS
|Až 3× 64 Mpx @ 30 FPS
|Až 3× 48 Mpx @ 30 FPS
|Jeden fotoaparát (Zero Shutter Lag)
|Až 108 Mpx @ 30 FPS
|Až 108 Mpx @ 30 FPS
|Až 108 Mpx @ 30 FPS
|Záznam videa v 8K
|Záznam videa v 8K @ 60 FPS
|Záznam videa v 8K @ 30 FPS
|Pouze přehrávání v 8K HDR @ 60 FPS (záznam v 4K @ 120 FPS)
|Zpomalené video (Slow-motion)
|4K @ 240 FPS, 1080p @ 960 FPS
|4K @ 120 FPS, 1080p @ 960 FPS
|1080p @ 480 FPS
|Profesionální video formáty
|Záznam v Advanced Professional Video (APV) kodeku v 8K60 / 4K240
|Pro Sight video, Bayer redukce šumu
|Záznam v Advanced Professional Video (APV)
|Hardwarové video dekodéry
|H.266 (VVC), H.265, VP9, AV1
|H.265, VP9, AV1
|H.265, VP9, AV1
|Displej a zobrazení
|Integrovaný displej
|4K+ @ 120 Hz, QHD+ @ 240 Hz
|4K+ @ 120 Hz, QHD+ @ 240 Hz
|4K+ @ 120 Hz, QHD+ @ 240 Hz
|Externí displej
|Až 4K @ 120 Hz, až 8K @ 30 Hz
|Až 4K @ 120 Hz, až 8K @ 30 Hz
|Až 4K @ 120 Hz, až 8K @ 30 Hz
|Barevná hloubka a HDR
|10bitové barvy, Rec. 2020, HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR
|10bitové barvy, Rec. 2020, HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR
|10bitové barvy, Rec. 2020, HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR
|Zvuk (Audio)
|Zvuková platforma
|Snapdragon Sound, Qualcomm XPAN, aptX Adaptive & Lossless
|Snapdragon Sound, Qualcomm XPAN, aptX Adaptive & Lossless
|Snapdragon Sound, Qualcomm XPAN (6 GHz), aptX Adaptive & Lossless
|Pokročilé audio funkce
|Snapdragon Audio Sense, AI Audio Separation (separace a mix stop), AI Voice Bubble, Spatial Audio Renderer
|Snapdragon Audio Sense, AI Voice Bubble (izolace hlasu), Spatial Audio Renderer
|Snapdragon Audio Sense (redukce hluku větru, audio zoom, HDR audio)
|Rozhraní, zabezpečení a nabíjení
|USB rozhraní
|USB 3.1 Gen 2, podpora USB Type-C
|USB 3.1 Gen 2, podpora USB Type-C
|USB 3.1 Gen 2, podpora USB Type-C
|Rychlé nabíjení
|Qualcomm Quick Charge 5
|Qualcomm Quick Charge 5
|Qualcomm Quick Charge 5
|Zabezpečení a biometrie
|Qualcomm Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, 3D Sonic / Sonic Max, C2PA
|Qualcomm Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, 3D Sonic / Sonic Max, C2PA
|Qualcomm Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, 3D Sonic / Sonic Max
|Navigace (GNSS)
|Čtyřpásmové GNSS (L1/L2/L5/L6), třífrekvenční GNSS (L1/L2C/L5), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
|Čtyřpásmové GNSS (L1/L2/L5/L6), třífrekvenční GNSS (L1/L2C/L5), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
|Třífrekvenční GNSS (L1/L2C/L5), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC