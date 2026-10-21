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Honor představuje řadu Win 2: Herní smartphony s aktivním chlazením, jeden má dva větráky

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Na trhu se smartphony najdeme i speciální kategorie modelů, které jsou přímo zaměřeny na hraní her. Některé modely mají natolik odvážný design, že to z...
Honor představuje řadu Win 2: Herní smartphony s aktivním chlazením, jeden má dva větráky

Honor představuje řadu Win 2: Herní smartphony s aktivním chlazením, jeden má dva větráky

Zdroj: Honor
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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