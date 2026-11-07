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Jeddah Tower roste ke kilometru výšky. Její skroucená konstrukce kopíruje princip šanghajské věže, která tak ošálila vítr

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Jeddah Tower v Džiddě už měří zhruba 474 metrů a předstihla nejvyšší obytnou věž světa. Ke kilometru jí chybí 526 metrů. Jejím největším protivníkem je vítr.
Jeddah Tower roste ke kilometru výšky. Její skroucená konstrukce kopíruje princip šanghajské věže, která tak ošálila vítr

Jeddah Tower roste ke kilometru výšky. Její skroucená konstrukce kopíruje princip šanghajské věže, která tak ošálila vítr

Zdroj: Omarnizar05 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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