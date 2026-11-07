Na Havaji nabízejí bydlení a jídlo za 20 hodin práce týdně. Funguje to na principu směny, ne zaměstnání, a právně je v tom háček

Deset hodin dopoledne na pobřeží Hamakua, zhruba 27 kilometrů severně od Hila. Skupinka dobrovolníků se v horku a vlhku pouští do kopání, řezání a přenášení materiálu. Pauzu na oběd si dá v poledne, ve dvě se vrací a končí v pět. Tak vypadá běžný den v komunitě Rainbow Bridge Hawaii, která účastníkům nabízí ubytování, stravu a společný život výměnou za práci. Na ostrově, kde obyčejný hotel stojí přes osm tisíc korun za noc, jde o mimořádně štědrou nabídku. Háček se skrývá jinde než v kopání: Čech, který přiletí s turistickou registrací ESTA, musí mít předem ujasněno, zda jeho pobyt americké úřady nevyhodnotí jako nepovolenou práci.
Rainbow Bridge Hawaii: co komunita na Big Islandu dává a co za to chce
Rainbow Bridge provozuje americká nezisková organizace Manoloa Inc. Sídlí u obce Ninole a popisuje se jako regenerativní permakulturní usedlost, z níž postupně vyrůstá léčebné útočiště. Podle adresáře organizace Foundation for Intentional Community se rozkládá na zhruba 35 hektarech (86 akrech). Patří k ní zahrady, sad liči, jedlý les, pastviny i zvířata.
Pravidla výměny formuluje oficiální
stránka programu jednoznačně. Účastník odpracuje 20 hodin týdně, od pondělí do čtvrtka, často po boku stálých obyvatel a vedoucích projektů. K tomu přidá přibližně pět hodin společných povinností: vaření večeře, úklid, skupinová setkání. Odměnou je bydlení, jídlo a takzvaná plná komunitní zkušenost. Přímý poplatek za program jsme na oficiálním webu nedohledali.
Náplň práce se řídí dovednostmi příchozích a aktuálními potřebami místa: zahradničení, péče o půdu, stavby, zpracování potravin, údržba, péče o hosty. Tým se dělí do samostatných „kruhů“ pro půdu, komunikaci, stavbu, pohostinství a údržbu, takže šikovný truhlář pravděpodobně skončí jinde než zkušená kuchařka.
Model se mezitím proměnil. Dřív přijížděli pracovníci z různých zemí v rozličných termínech, nově komunita přijímá pět lidí na jednu přibližně tříměsíční sezonu. Zdůvodnění zní prakticky: nejhlubší zážitek si podle komunity odnášeli ti, jejichž pobyt se překrýval se stabilní skupinou dalších dobrovolníků.
Glamping, moskytiéra a veganské večeře: jak vypadá havajská každodennost
Kdo si představuje bungalov s výhledem na oceán, rychle vystřízliví. Profil komunity na platformě Workaway popisuje základní ubytování jako soukromý přístřešek ve stylu glampingu o rozměrech zhruba 3 × 6 metrů. Uvnitř matrace, moskytiéra a nic navíc. Společná je kuchyň, koupelna i sprcha s teplou vodou. Elektřina funguje, wi-fi jen ve sdílených prostorách a mobilní signál podle profilu kolísá.
Strava je vegetariánská, převážně veganská. Část úrody pochází přímo z pozemku, zbytek doplňují zásoby fazolí, čočky, rýže, ovsa a těstovin. Společné večeře se konají od pondělí do čtvrtka. O víkendu, na výletech nebo při zvláštních dietních potřebách si každý hradí jídlo sám.
Fyzickou zátěž komunita nezlehčuje. Uchazeč má zvládnout zvednout zhruba 20 kilogramů a smířit se s potem i blátem. Na platformě Workaway hostitel dodává, že se střídají rozpálené dny s deštivými a bahnitými a že od lidí čeká samostatnost, vyzrálost a schopnost postarat se o vlastní tělesné i psychické potřeby. Recenze dobrovolníků vyznívají převážně pozitivně. Jeden pochvaluje čtyřdenní pracovní týden a dostatek prostoru na víkendové výpravy, jiný varuje, že práce bývá místy pořádně intenzivní a bez silné pracovní morálky se neobejdete.
V komunitě žije podle sezony 15 až 17 dospělých, dva teenageři a dvě děti. Soukromí tu tedy budete hledat marně.
Kolik vyjde Havaj za práci: rozpočet pro Čecha
Právě tady nabídka ukazuje svou sílu. Podle
Hawaii Price Index stojí průměrný hotel na Big Islandu 372 dolarů za noc, tedy asi 8 090 Kč. Měsíc ubytování by tak spolkl kolem 243 tisíc korun, celá tříměsíční sezona přes 700 tisíc, a to bez daní a poplatků. Web Hawaii.com odhaduje výdaje cestovatele se středním rozpočtem na 8 700 až 10 900 Kč na osobu a den.
U výměnného pobytu největší položka mizí. Zůstávají tyto náklady:
Položka Orientační cena Zpáteční letenka z Prahy do Kony (2 přestupy) 28 000 až 33 000 Kč ESTA asi 880 Kč Odvoz z letiště zajištěný komunitou malý poplatek podle domluvy Pronájem auta (střední třída) asi 1 520 Kč za den Benzin asi 33 Kč za litr Soukromá chatka místo glampingu asi 10 900 Kč měsíčně (sekundární zdroj) Pojištění, jídlo mimo společné večeře, výlety individuálně
Podle našeho výpočtu se člověk, který si nepůjčí auto na celý pobyt a vystačí se společnými večeřemi a spolujízdou na víkendové akce, dostane i s letenkou a pojištěním na zlomek ceny klasického týdne v hotelu. Za měsíc ovšem odvede víc než 80 hodin práce, k nimž se přidávají komunitní úkoly. Peněženka tedy šetří, svaly platí.
Jednu položku doporučujeme ověřit napřímo: zvýhodněné bydlení v soukromé chatce za 500 dolarů měsíčně zmiňuje pouze sekundární přehled Casa Clan, oficiální web částku v otevřených pasážích neuvádí.
ESTA a práce za ubytování: kde Čechovi hrozí potíže na hranici
Česko patří do amerického programu bezvízového styku. Podle
ministerstva zahraničí USA tak Češi mohou s elektronickou registrací ESTA cestovat turisticky nebo služebně až na 90 dní. Mezi nepovolené účely však úřad výslovně řadí zaměstnání. Ani klasické návštěvnické vízum B-1/B-2 nedovoluje v USA pracovat.
A teď ta podstatná nuance: americké předpisy nepracují jen s výplatní páskou. Hovoří o zaměstnání a práci obecně. Směna, kdy někdo odvede 20 hodin týdně kvalifikované či nekvalifikované manuální práce a dostane za ni střechu a jídlo, se tak může dostat do šedé zóny i bez jediného dolaru v hotovosti. Informační list k vízu B-1 sice zmiňuje určité kategorie dobrovolnické služby, zároveň ale upozorňuje, že nejde o právní radu, a u nejasných činností doporučuje požádat o vhodnější typ víza.
O vstupu navíc rozhoduje až úředník Úřadu pro celní a hraniční ochranu (CBP) na letišti. Platná ESTA ani vízum příjezd nezaručují. Pokud by úředník usoudil, že cestující míří do USA pracovat mimo povolený režim, může ho poslat zpět. Konkrétní sankci vázanou přímo na tento program jsme nedohledali.
Zajímavý detail: všechny sezony jsou kratší než 90 dní, nejdelší jarní trvá 89 dní. Časově se tedy do limitu ESTA vejdou. Délka pobytu je ale jen polovina rovnice, druhou tvoří jeho účel. Před cestou proto doporučujeme:
vyžádat si od komunity písemný popis činností a protiplnění, konzultovat režim s velvyslanectvím USA nebo imigračním právníkem, zjistit, zda pro deklarovaný účel stačí ESTA, případně jaké vízum je namístě, mít sjednané cestovní pojištění a doklad o dostatku financí.
Spoléhat se na pomoc organizátorů se nevyplatí ani jinde. Například síť WWOOF v odpovědích na časté dotazy uvádí, že víza si řeší každý dobrovolník sám.
Workaway, WWOOF, nebo Rainbow Bridge: komu se tříměsíční pobyt vyplatí
Oproti velkým platformám působí Rainbow Bridge sevřeněji. Workaway, který funguje od roku 2002, propojuje hostitele po celém světě a obvykle počítá se čtyřmi až pěti hodinami pomoci denně pět dní v týdnu. WWOOF se soustředí na ekologické farmy, dobrovolník tam vypomáhá čtyři až šest hodin denně a americké členství vyjde zhruba na 980 Kč pro jednotlivce nebo 1 520 Kč pro pár. Havajská komunita naproti tomu nabízí pevný rámec: malou skupinu, společné rituály a čtyřdenní pracovní týden.
Workaway ve svých pravidlech zmiňuje i etickou hranici: pokud hostitel potřebuje pomoc s výdělečnou činností, měl by kromě ubytování vyplácet alespoň minimální mzdu. Rainbow Bridge se prezentuje jako neziskový komunitní projekt, nikoli komerční provoz, což ho podle nás staví na stranu kulturní výměny.
Komu se pobyt vyplatí? Fyzicky zdatnému člověku, který touží po životě venku, nevadí mu rostlinná strava a sdílená koupelna a umí fungovat ve skupině. Komunita ocení zkušenosti se stavbou, permakulturou, údržbou nebo vařením pro větší počet strávníků. Kdo sní o lehátku u bazénu, udělá lépe, když si našetří na klasický zájezd.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková