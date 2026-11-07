Pohádkový test znalostí nesmrtelných filmových vět: Stačí poznat, kde zazněly

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o slavných hláškách z českých pohádek. Vaším úkolem bude přiřadit legendární věty ke správným filmům a věřte, že to nebude tak snadné, jak se zdá.
České pohádky mají v naší kinematografii výjimečné místo. Jen málokterá země se může pochlubit tak bohatou tradicí filmových pohádek, které dokážou pobavit malé i velké diváky. Naše tvorba je plná nezapomenutelných příběhů, krásných kostýmů, kouzel, princezen, čertů i laskavého humoru. A hlavně o Vánocích se k nim každoročně rádi vracíme. Některé známe téměř nazpaměť, přesto nás nikdy neomrzí. V našem kvízu na In-Lifestyle jsme se tentokrát zaměřili na pohádkové hlášky.
České pohádky a jejich nesmrtelné hlášky
Mezi největší vánoční klasiky bezpochyby patří Tři oříšky pro Popelku režiséra Václava Vorlíčka. Libuše Šafránková v roli Popelky okouzlila několik generací diváků a její příběh o třech kouzelných oříšcích, které dokážou změnit osud obyčejné dívky, patří k televizním svátkům stejně neodmyslitelně jako vánoční stromeček. Vedle romantiky a krásných zimních scenérií nabízí také spoustu vtipných okamžiků a hlášek, které zlidověly.
Dalším pokladem naší pohádkové tvorby jsou S čerty nejsou žerty. Příběh Petra Máchala, který se kvůli intrikám macechy dostane až do pekla, baví diváky už několik desetiletí. Hynek Bočan natočil pohádku, v níž se skvěle doplňuje humor, dobrodružství i romantika. Vladimír Dlouhý, Ondřej Vetchý nebo Jaroslava Kretschmerová vytvořili postavy, na které se nezapomíná. A právě z tohoto filmu pochází některé z nejpoužívanějších českých filmových hlášek.
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Nezapomenutelné jsou ale také pohádky jako Pyšná princezna, Byl jednou jeden král, Šíleně smutná princezna, Princezna se zlatou hvězdou nebo modernější Anděl Páně. Každá má svůj osobitý humor a věty, které si lidé připomínají i v běžném životě. Někdy stačí vyslovit jen několik slov a okamžitě víme, o jaký film jde a kdo je pronesl. Jak dobře si ale jednotlivé hlášky pamatujete vy? Připravili jsme dvacet otázek, které prověří vaši znalost českých pohádek.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Pohádkář, Hlášky z filmů
Tento příspěvek Test znalostí hlášek z českých pohádek: Kdo na nich vyrůstal, ten má výhodu. Ani pamětníci nemusí dát 10/10 byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.