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Zaniklá ves u Plzně měla náměstí větší než Rokycany. Zmizela ve 14. století, ale rybníky po ní nesou jméno, které dnes zní jako urážka

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Náves zaniklé vsi Kokot u Plzně měřila asi 450 × 70 metrů. V lese po ní zbyly stopy a dva rybníky se jménem, které dnes vyloudí úsměv.
hráz

hráz

Zdroj: Freepik
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 05:00

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