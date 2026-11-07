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Oblíbené lyžařské středisko v Česku zdražuje ceny skipasů. Sezona odstartuje už 15. listopadu

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Monínec plánuje zahájit lyžování v neděli 15. listopadu od devíti hodin ráno. Nejprve má otevřít horní část sjezdovky, celou trať pak od 27. listopadu. Ceny v internetovém obchodě ponechá, u pokladny se skipasy mají zvýšit nejvýše o stokorunu. Další střediska připravují prosincové otevření a ve Špindlerově Mlýně přibude nová lanovka.
Oblíbené lyžařské středisko v Česku zdražuje ceny skipasů. Sezona odstartuje už 15. listopadu

Oblíbené lyžařské středisko v Česku zdražuje ceny skipasů. Sezona odstartuje už 15. listopadu

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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