Oblíbené lyžařské středisko v Česku zdražuje ceny skipasů. Sezona odstartuje už 15. listopadu

Na moníneckém svahu jsou připravené zásoby sněhu, část zůstala uložená od minulé zimy a další od října vyrábí technologie pro zasněžování. Rozhrnování hromad po sjezdovce má začít 12. listopadu. Zlevněný nákup přes internet si zachová dosavadní cenové nastavení, měnit se mají permanentky pořizované přímo na místě. Pro srovnání, loni stála celodenní dospělá jízdenka u pokladny 990 korun a čtyřhodinová 860 korun. Ohlášené zvýšení má činit maximálně sto korun, konkrétní cena se bude řídit vybraným typem jízdenky.
Monínec rozšířil ubytování, Rokytnice výrobu sněhu
Přípravy Monínce na novou sezonu zahrnují také rozšíření a zkvalitnění ubytování za devadesát milionů korun. Změny tak zasahují nejen sjezdovku, ale i zázemí pro delší pobyty. Na dalších českých horách se modernizuje zasněžování a vybavení pro provoz tratí. Rokytnice pořídila technologii SnowFactory, která umí vyrábět sníh při teplotách nad bodem mrazu. Do modernějšího zasněžování investovaly také Klínovec, Dolní Morava, Malá Úpa a Zadov. Na Lipně úpravy doplňuje parkoviště pro karavany a vylepšení internetového obchodu.
Ve Špindlerově Mlýně pokračuje propojení Svatého Petra a Medvědína. Do letošní části projektu směřuje 595 milionů korun. V prosinci má zahájit provoz nová šestimístná sedačková lanovka na Hromovku a současně mají být dokončené navazující sjezdovky. Mosty přes řeku a silnici umožní přejezd mezi oběma areály jedním směrem. Úplné obousměrné spojení je naplánováno na příští rok. Samostatných padesát milionů korun míří do modernizace zasněžování ve Svatém Petru.
Pro děti přibude pás i krytý park
Dětské zázemí rozšiřuje Deštné v Orlických horách, kde vzniká nový přepravní pás pro nejmenší lyžaře. SkiResort Černá hora – Pec doplňuje rodinnou nabídku o krytý Panorama park a současně pořídil nové stroje pro provoz a údržbu areálu. Investice zahrnují rolby, sněžná děla i skútry. V dalších střediscích se připravují akumulační nádrže pro vodu využívanou k zasněžování. Ty zachycují přebytky ze srážek, tání a oblev, aby byla voda připravená na období vhodné pro výrobu technického sněhu.
Vedle Monínce chce být na listopadový začátek připravená také Kvilda. Další střediska směřují k prosincovému otevření, kterému předchází zasněžení základních tratí. Dolní Morava, Ještěd a Špindlerův Mlýn mají předvánoční zahájení naplánované na 12. prosince. Pro sledování dalšího provozu se připravuje nová mobilní verze portálu Holidayinfo a instalace panoramatických kamer v resortech. Návštěvníci tak mají získat aktuální přehled o otevřených sjezdovkách a sněhových podmínkách ještě před cestou do konkrétního areálu.
Použité zdroje: ahscr.cz, novinky.cz