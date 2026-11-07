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Retro karamelové kostky bez cukrářských kejklí: Rychlý recept na slavnostní řezy

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Karamelové kostky patří k těm moučníkům, které na pohled vypadají složitěji, než ve skutečnosti jsou. Jen se u nich nevyplácí spěchat: korpus je hotový raz dva, ale pudinková náplň i karamelový vršek potřebují svůj čas a hlavně chlad. Odměnou je řez, který vypadá poctivě, drží tvar a na návštěvě mizí překvapivě rychle.
Fotografie ke karamelovým kostkám

Fotografie ke karamelovým kostkám

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Karamelové kostky nejsou jen retro vzpomínka: Jemný moučník, který se rozplývá na jazyku a sluší svátečnímu stolu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 04:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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