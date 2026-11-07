Retro karamelové kostky bez cukrářských kejklí: Rychlý recept na slavnostní řezy

Karamelové kostky patří k , které na talíři udělají dost parády, ale ve skutečnosti po vás nechtějí žádné moučníkům cukrářské kejkle. Dole tenký kakaový plát, na něm dvě vrstvy pudinkového krému a navrch šlehačka. Podobné řezy se doma pekly už dávno, ještě před dobou, kdy se do košíku běžně házely hotové polevy a krémy v sáčku. Mají v sobě něco poctivě obyčejného. Žádné velké zdobení, spíš klasika z plechu, která se krájí na kostky a rychle mizí. karamelová
Hned na začátku se vyplatí připomenout jednu věc:
nesmí se spěchat. Korpus máte hotový za chvíli, v troubě stráví jen 15 minut při 170 °C. Jenže pak přijdou pudinkové vrstvy a nakonec karamelové mléko, které musí být opravdu studené, ne jen tak „už skoro“. V lednici si proto raději udělejte místo dopředu. Když se chlazení ošidí, z pěkných řezů budou spíš měkké porce na lžičku. U kostek to člověk většinou nechce. Recept na vrstvené karamelové kostky
Doba přípravy: 50 minut + chlazení alespoň 4 hodiny Co potřebujeme Kakaový korpus 1 vejce M 50 g moučkového cukru 5 lžic vody 50 g polohrubé mouky 1/2 lžičky prášku do pečiva 1 lžíce kakaa Pudinková náplň 800 ml vody 1 balení vanilkového pudinku 200 g cukru 6 vajec M 2 lžíce kakaa špetka soli Karamelový vršek 100 g krupicového cukru 300 ml teplého mléka 2 balení šlehačky v prášku, celkem 90 g Postup přípravy karamelových řezů s pudinkovou náplní
1. Formu o rozměru
21 × 21 cm vyložte pečicím papírem. Troubu předehřejte na 170 °C.
2. Na těsto vyšlehejte
vejce s moučkovým cukrem, až směs zesvětlá a lehce napění. Přilijte vodu, pak vmíchejte kakao, mouku a prášek do pečiva. Těsto rozetřete do připravené formy; bude ho spíš tenčí vrstva, to je v pořádku. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Karamelové kostky nejsou jen retro vzpomínka: Jemný moučník, který se rozplývá na jazyku a sluší svátečnímu stolu
3. Pečte
15 minut. Korpus je nízký, takže se nesmí zbytečně vysušit. Po upečení ho nechte úplně vychladnout.
4. Z
bílků a špetky soli ušlehejte pevný sníh. Do hrnce dejte žloutky, cukr, vanilkový pudink a 800 ml vody. Metličkou všechno rozmíchejte a na mírném plameni za stálého míchání uvařte hustou hmotu.
5. Do horkého pudinku postupně zašlehejte sníh z bílků. Pracujte hned, dokud je hmota teplá. Potom ji rozdělte na dvě části a do jedné vmíchejte
2 lžíce kakaa. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Karamelové kostky nejsou jen retro vzpomínka: Jemný moučník, který se rozplývá na jazyku a sluší svátečnímu stolu
6. Na vychladlý korpus rozetřete nejdřív světlou pudinkovou vrstvu, potom kakaovou. Formu dejte aspoň na
1 hodinu do lednice, aby krém zpevnil a při nanášení další vrstvy se nezačal posouvat. Příprava krému
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7. Na vrchní krém nasypte do hrnce
100 g cukru a na mírném plameni ho nechte rozpustit na karamel. Když má jantarovou barvu, opatrně přilijte 300 ml teplého mléka. Bude to prskat, takže pomalu. Míchejte, dokud se karamel znovu nerozpustí.
8. Karamelové mléko nechte úplně vychladnout. Až potom přisypte
šlehačku v prášku a vyšlehejte pevný krém. Rozetřete ho nahoru a celý moučník vraťte do lednice nejméně na 3 hodiny. Když tam zůstane přes noc, krájí se ještě líp.
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TIP: Na dozdobení se hodí i hotové karamelové kostičky. Prodávají se malé 6mm kousky určené na dekoraci a zapékání, případně měkké kostky se slaným karamelem. Jde to i trochu jinak?
Ano, ale moc bych to
nepřekombinovávala. Pokud chcete výraznější spodní vrstvu, můžete do korpusu přidat trochu drcených kakaových bobů, podobně jako u čokoládovější varianty karamelových kostek. Základ bude pevnější a lehce křupavý. Hodí se to hlavně ve chvíli, kdy vám vyhovují méně sladké řezy.
Existují i
nepečené verze, kde se základ připravuje z mandlí, kokosu a datlí. To už je ale trochu jiný moučník, spíš domácí tyčinka než klasický řez z plechu. Vrstvy zůstávají, charakter se posune. Pudinková verze je oproti tomu ta starší domácí varianta, která se neztratí na oslavě ani u nedělní kávy.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca