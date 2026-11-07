Retro kvíz o cenách potravin za socialismu: Kdysi je znal každý, dnes už na ně většina Čechů zapomněla

Na dnešek jsme vytáhli kvíz pro pamětníky, ale klidně i pro ty, kteří osmdesátá léta znají jen z vyprávění. Musíte dát dohromady, kolik tehdy stál rohlík, chleba nebo pivo. U některých cen člověk vystřelí odpověď hned. Jinde se snadno splete.
Nakupování za socialismu mělo svá pravidla a od toho dnešního se v mnohém lišilo. Když člověk vešel do samoobsluhy v Hodoníně, Brně nebo třeba v malé vesnici, za běžné zboží zpravidla zaplatil stejnou částku. Ceny totiž neurčoval jednotlivý obchodník podle toho, kolik zákazníků k němu chodí nebo jaké má náklady. Maloobchodní ceny byly regulované státem a vycházely z centrálně řízeného hospodářství. Obchodníci tak neměli volnost, jakou mají dnes, a nemohli si například sami rozhodnout, že za stejný výrobek budou požadovat více peněz než prodejna o ulici dál. Zavzpomínejte na tehdejší ceny s naším kvízem na In-Lifestyle.
Ceny, které se roky neměnily
O cenách rozhodovaly státní orgány v rámci centrálního plánování. Stát prostřednictvím cenových předpisů určoval, kolik budou lidé platit za základní potraviny, průmyslové výrobky i řadu služeb. Neznamenalo to ovšem, že se ceny nikdy neměnily. K úpravám docházelo, ale zpravidla administrativním rozhodnutím, nikoliv přirozeným působením konkurence a nabídky s poptávkou. Některé ceny zůstávaly stejné dlouhé roky, jiné se postupně upravovaly. Výsledkem byl poměrně stabilní cenový lístek, který si lidé dobře pamatovali.
V osmdesátých letech se přitom průměrná mzda pohybovala v řádu několika tisíc korun měsíčně. Zatímco v roce 1980 činila přibližně 2 656 Kčs, v posledním předrevolučním roce 1989 už dosahovala zhruba 3 170 Kčs. Růst platů byl poměrně pozvolný a v celé dekádě se průměrná mzda zvyšovala přibližně o dvě procenta ročně. Samozřejmě ne každý na průměrný příjem dosáhl. Výplata se lišila podle profese, vzdělání i odpracovaných let.
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Jenže ani pevně stanovené ceny neznamenaly, že člověk mohl vždycky koupit všechno, co potřeboval. Právě dostupnost některých výrobků byla velkým problémem tehdejšího trhu. Zatímco základní potraviny bývaly v obchodech běžně k dostání, na některé druhy zboží se čekalo, shánělo se přes známé nebo se na ně stály fronty. Někdy rozhodovalo i to, jestli člověk přišel do prodejny ve správnou chvíli. Vzpomínky na tehdejší nakupování proto nejsou jen o částkách na cenovkách, ale také o tom, co se vůbec podařilo sehnat. A právě ceny běžných výrobků z konce osmdesátých let si můžete připomenout v našem kvízu.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Měšec, ČSÚ, TN
Tento příspěvek Retro kvíz o cenách potravin v 80. letech: Většina Čechů už na ně zapomněla, je proto čas si prověřit odhad byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.