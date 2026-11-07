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Retro kvíz o cenách potravin za socialismu: Kdysi je znal každý, dnes už na ně většina Čechů zapomněla

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Na dnešek jsme vytáhli kvíz pro pamětníky, ale klidně i pro ty, kteří osmdesátá léta znají jen z vyprávění. Musíte dát dohromady, kolik tehdy stál rohlík, chleba nebo pivo. U některých cen člověk vystřelí odpověď hned. Jinde se snadno splete.
Fotografie z obchodu za socialismu

Fotografie z obchodu za socialismu

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, nakupování za socialismu
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 04:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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