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Nostalgický kvíz o receptech, které babičky vařily každý týden: Mladší ročníky mnohé vůbec neznají

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Pučálka, žemlovka, kulajda nebo vdolky: jídla, která bývala na stole několikrát do týdne, dnes mizí z paměti celých generací. Kvíz prověří, jak dobře znáte kuchyni, která uměla z mála udělat hodně.
Fotografie škubánků s mákem

Fotografie škubánků s mákem

Zdroj: Foto: Syp / Creative Commons / CC0 1.0, škubánky s mákem
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 02:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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