Nostalgický kvíz o receptech, které babičky vařily každý týden: Mladší ročníky mnohé vůbec neznají

Pučálka, žemlovka, kulajda nebo vdolky: jídla, která bývala na stole několikrát do týdne, dnes mizí z paměti celých generací. Kvíz prověří, jak dobře znáte kuchyni, která uměla z mála udělat hodně.
Názvy jako kulajda, žemlovka nebo vdolky možná ještě znějí známě. Jenže pak jsou tu názvy, u nich není tak jasné, co přesně se za nimi skrývá. Pučálka například není kaše, i když by si to někdo podle názvu mohl myslet. Není to ani polévka. Jde o naklíčený hrách, který se opražil, a dlouhá staletí patřil hlavně k prostšímu venkovskému jídlu. A kočičí tanec? Žádná legrácka pro děti, ale čočka s kroupami. Stará česká kuchyně měla pro podobná jídla pojmenování, která dnes v jídelníčku působí skoro jako útržek z jiné doby.
Kuchyně, která uměla hospodařit
Babičky většinou nepotřebovaly vážit všechno na gramy. A už vůbec ne kuchyň plnou přístrojů. Vařily podle zkušenosti, od oka, podle toho, co bylo doma. Slova jako „přiměřeně“, „trochu“ nebo „podle chuti“ nebyla prázdná fráze, ale běžný návod, kterému v domácnosti rozuměli. Ze staršího pečiva se udělaly topinky, někde žemlovka. Z brambor placky, knedlíky, šišky. Maso se na stole objevovalo spíš o víkendu, při svátku nebo když přišla návštěva. Vyhodit jídlo se bralo jako vážná věc.
Velkou službu dělaly polévky. Domácí vývar, bramboračka, kulajda, zelňačka nebo čočková s se vařily pomalu a z toho, co bylo po ruce. Nebylo na nich nic okázalého, ale uměly nasytit. Vedle nich měly v kuchyni jisté místo omáčky: koprová, rajská, houbová, křenová. K nim houskové nebo bramborové knedlíky.
Babiččina kuchyně ale nebyla jen plotna, hrnce a vařečka opřená o kraj mísy. Byla to také paměť domu. Některé recepty ležely v sešitě s ohnutými rohy a skvrnami od těsta, jiné nebyly napsané nikde. Držela je v hlavě ta, která vařila. Marmelády se dělaly z ovoce ze zahrady, zelenina se nakládala na zimu. Na zahradách přitom rostly i plody, které dnes mnoho lidí zná spíš z vyprávění: mišpule, moruše nebo oskeruše. Připravovaly se z nich džemy, pyré, někde také pálenka.
Sladké vzpomínky na buchty a bábovky
A pak tu bylo sladké. Buchty, koláče, štrúdly, bábovky, vdolky, domácí cukroví. Pro spoustu lidí je to dodnes rychlá spojka k prázdninám, nedělní návštěvě nebo kuchyni u prarodičů, kde plech chladl někde u okna či na stole pod utěrkou. Peklo se z běžných surovin: mouky, vajec, mléka, tuku a droždí. Bez hotových směsí, bez zvláštních dochucovadel z obchodu. Stačily ruce, cvik a trouba, která opravdu držela teplo.
Řada podobných receptů se mezitím tiše ztrácí. Mladší lidé je často neznají, nebo se jim pletou názvy se složením. Víte třeba, co je kontrabáš? Zapečená pohanková kaše. A netuhy? Škubánky. Staré české vaření mělo vlastní pojmenování pro kdeco. Některá dnes znějí, jako kdyby vypadla z křížovky po babičce.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Apetit Online, Top recepty, Prima Fresh