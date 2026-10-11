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Jak uvařit vejce, aby z nich skořápky slezly doslova samy: Naše babičky do vody přidávaly tuto 1 přísadu

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Přidejte lžíci octa do vody při vaření vajec a skořápky půjdou dolů samy. Jednoduchý trik, který funguje. Babičky na něj nedaly dopustit.
Fotografie vařených vajec

Fotografie vařených vajec

Zdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, vařená vejce
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 22:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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