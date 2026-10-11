Jak uvařit vejce, aby z nich skořápky slezly doslova samy: Naše babičky do vody přidávaly tuto 1 přísadu

Stačí přidat
lžíci octa do vody, ve které se vaří vejce, a loupání už nemusí připomínat zápas se skořápkou. Dřív to byl docela běžný kuchyňský zvyk, dnes se na něj často zapomíná. Ocet přitom pomáhá hned dvakrát: skořápka po uvaření snáz povolí, a když v hrnci praskne, bílek se nerozuteče do vody. Když se k tomu přidá pár dalších drobností, výsledek bývá mnohem jistější. vejce Proč si vařená vejce zaslouží pozornost: hodně živin v malé skořápce
Vejce patří mezi potraviny, které máme po ruce skoro pořád, a přitom se jejich hodnota někdy bere až moc samozřejmě. Jedno středně velké vejce má zhruba
6 gramů plnohodnotných bílkovin, obsahuje všechny esenciální aminokyseliny a také vitaminy B2, B12, D a A. Žloutek je slušným zdrojem cholinu, tedy látky důležité pro mozek a nervový systém. Healthline uvádí také lutein a zeaxantin, antioxidanty spojované s ochranou zraku před věkem podmíněnou degenerací sítnice.
Na obyčejnou
je toho docela dost. Jenže i tak snídani jednoduchá věc, jako je vařené vejce, se dá snadno pokazit. Někdy popraská, jindy se loupe po miniaturních šupinkách a nakonec vypadá, jako by prošlo struhadlem. Přitom stačí upravit pár kroků. Co se v hrnci s octem doopravdy děje
Vaječná skořápka je tvořená hlavně
uhličitanem vápenatým. Je to pevná minerální vrstva, ale není úplně neprostupná, má v sobě drobné póry. Kyselina octová z octa se přes ně dostává ke skořápce a její strukturu lehce naruší. Ne rozpustí, spíš ji udělá křehčí. Po uvaření pak skořápka praská rovnoměrněji a méně se drží vnitřní blány, uvedl The Takeout.
pomáhá i ve chvíli, kdy vejce během vaření praskne. V kyselém prostředí se bílek rychleji sráží, takže se u praskliny brzy zatáhne a nezačne vytékat do hrnce v dlouhých bílých vláknech. Dávkování není žádná alchymie: Ocet jedna lžíce bílého octa na litr vody. Hodí se přidat i lžičku soli na litr, protože sůl pomáhá případný únik bílku rychleji zastavit. Recept na vařená vejce s octem
Ingredience Vejce – podle potřeby Voda – tolik, aby byla vejce ponořená Bílý ocet – 1 lžíce na litr vody Sůl – 1 lžička na litr vody Led nebo opravdu studená voda – na závěrečné zchlazení Postup přípravy vařených vajec, která jdou oloupat
1. Vejce vyndejte z lednice
přibližně půl hodiny před vařením. Když se ledové vejce vloží rovnou do vroucí vody, skořápka praská mnohem častěji.
2. Do hrnce nalijte vodu a ještě před zahřátím přidejte ocet i sůl.
3. Vejce dávejte do hrnce opatrně, nejlépe pomocí lžíce. Náraz o dno jim nesvědčí.
4. Vodu přiveďte k varu a potom plamen ztlumte. Silné bublání vejce zbytečně omlátí o stěny hrnce i o sebe navzájem.
5. Vejce natvrdo vařte
10-12 minut, naměkko zhruba 6-7 minut. Foto: Cooky.cz, K vařených vejcím stačí do vody přidat jednu surovinu a loupání už nebude tak nervy drásající
6. Uvařená vejce hned přendejte do misky s ledem a studenou vodou. Rychlé ochlazení stáhne obsah vejce a mezi ním a skořápkou se vytvoří vzduchová kapsa, která při loupání hodně pomůže.
7. V ledové vodě je nechte ležet
alespoň 2-5 minut. Pokud se voda rychle zahřeje, klidně ji vyměňte.
8. Loupejte pod proudem studené vody nebo přímo v misce s vodou. Malé kousky skořápky se tak odplaví a méně ulpívají na bílku.
Alternativa bez octa: Půl lžičky jedlé sody na litr vody pracuje opačně. Zvyšuje pH vody, takže bílek se tolik nepřichytává k vnitřní straně skořápky. Výsledek bývá podobný. Stáří vejce hraje větší roli, než se zdá
Ocet pomůže, ale úplně čerstvé vejce nezachrání. U čerstvě snesených vajec se bílek drží vnitřní blány pevněji, takže při loupání často odchází i s kousky bílku, varuje Southern Living. Na vejce natvrdo se proto lépe hodí kusy
staré alespoň tři až pět dní. Stáří se dá jednoduše zkontrolovat ve sklenici se studenou vodou. Čerstvé vejce klesne ke dnu a leží naplocho, starší se postaví špičkou nahoru. Vejce, které vyplave, už je příliš staré. Naše tipy: Co ještě funguje a co jsme vyzkoušeli
Trik s octem jsem doma zkoušela spíš ze zvědavosti, než že bych čekala velkou změnu. Vypadalo to jako další kuchyňská rada, která se předává hlavně proto, že zní dobře. Jenže u první várky byl rozdíl vidět. Skořápka šla dolů ve větších kusech a bílek nezůstal potrhaný.
Pár drobností, které se vyplatí vyzkoušet: Místo octa můžete použít citronovou šťávu. Díky kyselinám funguje podobně a vejcím dodá velmi jemné aroma, což se hodí hlavně do salátů. Když narazíte na vejce, které se nechce loupat, dejte ho po zchlazení do prázdné zavařovací sklenice s trochou vody, zavřete a několikrát zatřeste. Skořápka popraská na mnoha místech najednou a většinou pak sjede během chvilky. Vejce skladujte špičkou dolů. Vzduchová kapsa na tupém konci se tak lépe drží na místě a loupání bývá snazší.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Healthline, TheTakeout, SouthernLiving