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Nevyhazujte staré plechové formy na dort. Za tenhle 1 typ dají sběratelé i 5 000 Kč

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Sběratelé dnes po celém Česku shánějí staré kuchyňské náčiní a zájem o […]
Nevyhazujte staré plechové formy na dort. Za tenhle 1 typ dají sběratelé i 5 000 Kč

Nevyhazujte staré plechové formy na dort. Za tenhle 1 typ dají sběratelé i 5 000 Kč

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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