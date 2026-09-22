Pravý balkánský ajvar: objev tajemství pečených paprik, které zachutná celé rodině!

Pokud jsi o téhle dobrotě ještě neslyšela, přicházíš o hodně. Ajvar je tradiční zeleninová směs, která se vyrábí z pečených červených paprik. Papriky se používají především červené a někdy se přidává i lilek nebo rajčata.
Pokud má být ajvar pikantní, přidává se do receptu i chilli. Výsledkem je neuvěřitelně bohatá, jemně sladká a podle varianty i příjemně pálivá chuť, která tě okamžitě dostane svou plností.
Legenda z Balkánu vznikla jako náhrada kaviáru
Původ ajvaru najdeš na Balkáně – nejčastěji se o něj přou Srbsko a Severní Makedonie. Název pochází z tureckého slova havyar, což znamená kaviár. V 19. století byl totiž pravý rybí kaviár v bělehradských restauracích nedostatkovým zbožím, a tak šéfkuchaři začali jako jeho luxusní alternativu podávat právě tuhle paprikovou čalamádu.
Dodneška se na Balkáně podzimní výroba ajvaru považuje za společenský rituál, kdy se sejde celá rodina u velkých hrnců.
S čím vším můžeš ajvar kombinovat?
Ajvar je neskutečně univerzální! Skvěle se hodí ke grilovanému masu, pečivu, pečené zelenině nebo jako základ do omáček a pomazánek. Můžeš si ho namazat jen tak na chleba, přimíchat ho do těstovin nebo v něm obalit kuřecí prsa před pečením.
Bude se ti zkrátka hodit, kdykoli máš políčeno na pořádnou dávku chuti – od rychlé snídaně po večerní grilovačku s přáteli.
Ajvar se hodí skoro při každé příležitosti. Není od věci mít ho doma!
Ajvar je vitamínová bomba pro tvé tělo
Kromě toho, že ajvar skvěle chutná, má přínos i pro tvé zdraví. Základem jsou pečené papriky, takže je plný vitamínu C, vitamínu A a antioxidantů (hlavně lykopenu). Má nízký obsah kalorií a tuků, podporuje trávení a posiluje imunitu. Jen si hlídej složení u kupovaných variant, aby neobsahovaly zbytečně moc přidaného cukru nebo konzervantů.
Recept na bleskový domácí ajvar
Chceš si balkánský ajvar vyrobit doma? Stačí nakoupit papriky, lilek a hlavně vytáhnout mixér!
Co potřebuješ: 1 kg červených kapií, menší lilek, 2 stroužky česneku, 50 ml olivového oleje, lžičku octa, sůl a pepř
Jak na to?
- Na pečicí papír rozprostři papriky a nakrájený lilek, který trochu propíchej vidličkou. Peč v troubě tak dlouho, dokud slupky paprik nezhnědnou. Nevadí ani, pokud se lehce připečou.
- Zeleninu dej do mísy, přikryj folií a nech 15 minut zapařit – slupka pak půjde dolů úplně sama.
- Papriky i lilek oloupej, zbav semínek a vše rozmixuj.
- Směs dej do hrnce, přidej 2 stroužky prolisovaného česneku, 50 ml olivového oleje, lžičku octa, sůl a pepř.
- Povař na mírném ohni do zhoustnutí (30–40 minut) a máš hotovo!
Užij si objevování nových chutí a zpestři si jídelníček tímto jednoduchým balkánským receptem!
Už jsi ajvar ochutnala, nebo se na něj teprve chystáš? Dej nám vědět v diskuzi pod článkem!
Autor článku: redakce
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