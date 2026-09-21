Sousedovo listí mi neustále padá na zahradu. Díky právníkovi jsem zjistil, že mu hrozí tučná pokuta

Samotná skutečnost, že listí pochází ze stromu stojícího na vedlejším pozemku, ještě neznamená, že jeho majitel musí chodit na vaši zahradu a uklízet ho. Ministerstvo spravedlnosti při vysvětlování sousedských práv uvádí, že spadané listí si uklízí vlastník pozemku, na který dopadlo. Podobný princip občanský zákoník výslovně stanovuje u plodů spadlých ze stromu či keře na sousední pozemek. Pokud tedy vítr během podzimu přinese několik hrstí listí nebo běžné množství odpovídající charakteru okolí, nelze automaticky požadovat, aby soused problém odstranil.
Rozhodující je, jak moc vás strom skutečně omezuje
Jiná situace může nastat u velkého stromu bezprostředně u hranice pozemků, ze kterého pravidelně padá takové množství listí či jehličí, že zanáší okapy, ucpává odtoky nebo podstatně komplikuje běžné používání zahrady. Spad listí může být z právního hlediska posuzován jako nepřímá imise. Občanský zákoník zakazuje takové účinky přicházející ze sousedního pozemku, pokud překračují míru přiměřenou místním poměrům a zároveň podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Nestačí tedy pouze říci, že vám listí vadí. V případném sporu by se hodnotilo například okolní prostředí, množství listí, četnost problému i jeho skutečné následky.
V oblasti se zahradami a množstvím vzrostlých stromů bude běžné podzimní padání listí zpravidla považováno za přirozenou součást místních poměrů. Úplně jinou váhu ale může mít situace, kdy přesahující koruna způsobuje opakované a výrazné obtíže. Právě proto nelze stanovit jednoduché pravidlo typu, že určitý počet pytlů listí už zakládá nárok vůči sousedovi. Každý případ se posuzuje podle konkrétních okolností a musí jít o obtěžování, které přesahuje běžnou míru.
Přesahující větve nemůžete automaticky uříznout
Častým řešením bývá požadavek na zkrácení větví, které zasahují přes plot. Ani tady ale není možné vzít pilu a strom bez dalšího začít ořezávat. Občanský zákoník stanovuje konkrétní podmínky. Majitel pozemku má nejprve požádat vlastníka stromu, aby problematické větve nebo kořeny odstranil. Pokud to soused v přiměřené době neudělá, lze za určitých okolností přesahující části odstranit vlastními silami, ale pouze šetrně a ve vhodné roční době. Současně musí způsobovat škodu nebo jiné obtíže, které převáží nad zájmem na zachování stromu v původním stavu.
Nejlepší je nejprve problém zdokumentovat a zkusit dohodu
Pokud sousedův strom způsobuje skutečně výrazné problémy, vyplatí se situaci nejprve řešit přímo s jeho majitelem. Pomoci mohou fotografie zanesených okapů, odtoků nebo opakovaně nahromaděného listí a také záznamy o tom, jak často je nutné prostor uklízet. V případě dlouhodobého sporu jsou konkrétní důkazy podstatně užitečnější než obecné tvrzení, že strom obtěžuje. Pokud dohoda není možná a obtěžování skutečně překračuje zákonnou míru, může se vlastník svého práva domáhat občanskoprávní cestou. Běžné podzimní opadávání stromů ale zákon automaticky za nepřípustné obtěžování nepovažuje.
Zdroje: energozrouti.cz, zakonyprolidi.cz, obcanskyzakonik.justice.cz