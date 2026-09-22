Vážná nehoda u Oldřichovic. Řidič letěl do nemocnice vrtulníkemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vážná nehoda u Oldřichovic. Řidič letěl do nemocnice vrtulníkem
Frýdek-Místek dokončil úpravy zanedbané proluky mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici. V lokalitě...
Slezský FC Opava mění vedení A-týmu. Svatopluk Habanec končí společně s asistentem Vladimírem Bekerem....
Bohumín pokračuje v úpravách přechodů pro chodce. Nové kontrastní osvětlení získají zebry v několika...
Město Ostrava ve spolupráci s Povodím Odry připravuje sérii opatření, která by při případné povodni mohla...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →