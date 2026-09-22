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Vážná nehoda u Oldřichovic. Řidič letěl do nemocnice vrtulníkem

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V pondělí 21. září odpoledne došlo na silnici první třídy u Oldřichovic na Třinecku k vážné dopravní nehodě. Pětatřicetiletý řidič narazil do svodidel, z vozidla ho museli vyprostit policisté. Záchranářský vrtulník poté muže transportoval do ostravské Fakultní nemocnice.
Vážná nehoda u Oldřichovic. Řidič letěl do nemocnice vrtulníkem

Vážná nehoda u Oldřichovic. Řidič letěl do nemocnice vrtulníkem

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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