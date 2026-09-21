Kompost v září: co můžete udělat právě teď?

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I když už to na zahradě neroste tak, jako v létě, svému kompostu se ještě pověnujte. Kromě toho, že do kompostu nyní pravděpodobně pravidelně přidáváte čerstvý materiál, jej občas promíchejte. Po letním bujení zeleně se totiž může stát, že uvnitř najdete pořádnou směs trávy, plevele, listů a dalších zahradních zbytků. Pokud je hmota příliš mokrá a slehlá, vezměte vidle a směs lehce nadzvedněte a provzdušněte. Kompost tak dostane potřebný kyslík, čímž urychlíte rozklad.
Kompost
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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