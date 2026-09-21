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Kompost v září: co můžete udělat právě teď?

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I když už to na zahradě neroste tak, jako v létě, svému kompostu se ještě pověnujte. Kromě toho, že do kompostu nyní pravděpodobně pravidelně přidáváte čerstvý materiál, jej občas promíchejte. Po letním bujení zeleně se totiž může stát, že uvnitř najdete pořádnou směs trávy, plevele, listů a dalších zahradních zbytků. Pokud je hmota příliš mokrá a slehlá, vezměte vidle a směs lehce nadzvedněte a provzdušněte. Kompost tak dostane potřebný kyslík, čímž urychlíte rozklad.
Kompost

Kompost

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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