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Nemáte ráno energii? Víkendové přispání může mít na vaše tělo pozoruhodné účinky. Dohánění spánkového dluhu má však přísný limit

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Odpůrci ranního vstávání, zpozorněte. Jestli nejste o víkendech motivovaní k běhu nebo józe při východu slunce, nemusíte smutnět. Dospat prohřešky nebo čas strávený prací přes týden je v pořádku, podle Jihokorejců vám dokonce může prospět.
Nemáte ráno energii? Víkendové přispání může mít na vaše tělo pozoruhodné účinky. Dohánění spánkového dluhu má však přísný limit

Nemáte ráno energii? Víkendové přispání může mít na vaše tělo pozoruhodné účinky. Dohánění spánkového dluhu má však přísný limit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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