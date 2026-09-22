Nemáte ráno energii? Víkendové přispání může mít na vaše tělo pozoruhodné účinky. Dohánění spánkového dluhu má však přísný limit

Budík během pracovního týdne zvoní brzy, zatímco víkendová rána svádí k tomu zůstat pod peřinou o něco déle. Nová
studie jihokorejských vědců ale naznačuje, že dospávání nemusí být známkou lenosti. Pokud zůstane v rozumné míře, může být i prospěšné! Foto: Unsplash / Shin Shimami Foto: Unsplash / Francesco Andreotti
Výzkumný tým z Korea University
analyzoval během sedmi let spánek přibližně 40 tisíc dospělých Jihokorejců. Zaměřil se na rozdíl mezi délkou spánku ve všední dny a o víkendech a na jeho spojitost s hypertenzí - vysokým krevním tlakem. Lidé, kteří o víkendu část spánkového deficitu doháněli, měli zhruba o 6 procent nižší pravděpodobnost vysokého krevního tlaku než ti, jejichž délka spánku se neměnila.
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Tým pod vedením Dr. Nawon Lee z Korea University
uvádí: „Nedostatek spánku představuje pro tělo zátěž. Srdce a cévy musí pracovat intenzivněji, což může vést ke zvýšení krevního tlaku. Trochu delší spánek o víkendu může tělu poskytnout příležitost k zotavení a ke snížení části tohoto stresu. Lidé by se neměli cítit líní ani provinile za to, že o víkendu spí o něco déle. Pokud se jim během týdne nepodařilo vyspat se dostatečně, může být trochu delší spánek o víkendu prostě způsob, jakým se tělo z tohoto nedostatku spánku zotavuje.“ Foto: Unsplash / Paul Hanaoka Kolik si tedy můžeme přispat?
Nejlépe
vycházelo prodloužení víkendového spánku přibližně o 1 hodinu a 27 minut. Právě u této skupiny byla pravděpodobnost vyššího krevního tlaku cca o 9 procent nižší. Podobný efekt se projevil i u fyzicky méně aktivních lidí, u nichž bylo víkendové dospávání spojeno s o 6,9 procenta nižším rizikem.
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Vysvětlení je poměrně jednoduché: nedostatek spánku znamená pro organismus zátěž. Může narušit přirozené noční snížení krevního tlaku, takže srdce i cévy nemají tolik prostoru pro regeneraci. O něco delší víkendový spánek tak může tělu pomoci vyrovnat část ztraceného spánku z pracovních dní.
Více není automaticky lépe
Studie ale rozhodně neříká, že nejlepší strategií je prospat celé volno. Pokud lidé o víkendu spali o čtyři a více hodin déle než ve všední dny, vyšší rozdíl mezi režimy byl naopak spojen s větší pravděpodobností hypertenze. Příliš velká změna totiž může rozházet cirkadiánní rytmus, tedy naše "biologické hodiny".
Praktické ponaučení? Občasné víkendové přispání o hodinu až dvě si není nutné vyčítat, zvlášť po náročném týdnu. Nenahradí však samozřejmě pravidelný spánek ani pohyb.
Zdroje: ESC , Seoul Economic Daily, Guardian, Independent