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Ani kotel, ani tepelné čerpadlo. Češi teď před zimou přechází na nový styl vytápění a ušetří až 10 000 Kč za 1 zimu

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Topná sezona se blíží a spousta domácností přemýšlí, jak letos ušetřit za teplo a nezabřednout přitom do velké...
Ani kotel, ani tepelné čerpadlo. Češi teď před zimou přechází na nový styl vytápění a ušetří až 10 000 Kč za 1 zimu

Ani kotel, ani tepelné čerpadlo. Češi teď před zimou přechází na nový styl vytápění a ušetří až 10 000 Kč za 1 zimu

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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