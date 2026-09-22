Ani kotel, ani tepelné čerpadlo. Češi teď před zimou přechází na nový styl vytápění a ušetří až 10 000 Kč za 1 zimu

Topná sezona se blíží a spousta domácností přemýšlí, jak letos ušetřit za teplo a nezabřednout přitom do velké přestavby. Odpověď, po které stále víc lidí sahá, se dnes montuje rovnou na zeď obýváku.
Proč místo kotlů přibývají panely na zdi
Řeč je o infračervených topných panelech, zkráceně infrapanelech. Žádný zákon k jejich pořízení nenutí a Evropská komise zatím u plynových kotlů v bytech nic zakazovat nechystá. Lidé je montují dobrovolně, kvůli kolísavým cenám energií, závislosti Česka na dováženém plynu i tomu, že nové domy vznikají bez spalování paliv. Chystané zpřísnění pravidel navíc míří hlavně na kotle a kamna na dřevo.
Jak sálavé teplo funguje
Panel se chová jinak než radiátor nebo plynový kotel. Místo ohřevu vzduchu míří jeho tepelné záření rovnou na okolní plochy, nábytek i na kůži lidí v pokoji. Vzduch se ohřeje teprve od těchto prohřátých povrchů. Podobný pocit znáte ze zimního slunce, kdy je venku mráz, a přesto vás na tváři hřeje.
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Právě proto se člověk cítí příjemně i při teplotě o jeden až dva stupně nižší, než na jakou je zvyklý. A jeden stupeň dolů přitom znamená úsporu kolem šesti procent energie.
Kde se peníze reálně ušetří a kde ne
Nejvíc je vidět rozdíl v ceně techniky. Kompletní sestava panelů s regulací vyjde u běžného rodinného domu kolem 90 000 korun. Tepelné čerpadlo vzduch-voda se prodává od 250 000 do 350 000 korun a k tomu si obvykle připlatíte za otopné rozvody. Pořizovací náklad na panely tak spadne zhruba na čtvrtinu.
Provoz je opatrnější kapitola. Levnější energii od panelů nečekejte, kilowatthodina elektřiny vyjde dráž než stejné množství plynu. Úspora vzniká jinudy. Zásadní je spojení dobře zatepleného domu s vlastní fotovoltaikou na střeše, protože teprve když velkou část elektřiny vyrobí střecha, dokáže sálavé topení cenově konkurovat plynu. Když k tomu přidáte topení jen v obydlených místnostech a o něco nižší teplotu, může se roční úspora oproti plynu vyšplhat i k deseti tisícům korun. U domu bez fotovoltaiky a bez pořádného zateplení ale žádná taková úspora nepřijde.
Přečtěte si také: Kolik elektřiny a peněz spotřebuje pračka, když 2 hodiny pere na 60 stupňů? Tady je výpočet Výraznější úspora přichází hlavně tam, kde sálavé panely doplňuje vlastní fotovoltaika na střeše. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Že panely umí topit úsporně, naznačuje i studie, kterou v roce 2024 provedl německý Fraunhoferův institut pro stavební fyziku. Infračervená soustava v ní proti plynovému kondenzačnímu kotli ušetřila 32 procent koncové energie. Zadavatelem byla ovšem oborová skupina německých výrobců panelů, což je dobré mít při čtení na paměti.
Montáž, údržba a jedno omezení
Velkou předností je snadné zprovoznění. Desku stačí zavěsit na zeď nebo ke stropu a zapojit do zásuvky. V domě tak nemusí být:
kotelna ani komín, vodní rozvody a radiátory pod okny, venkovní jednotka, jakou má čerpadlo, povinné revize plynového zařízení. Přečtěte si také: Ani nová okna, ani zateplení. Lidé před zimou montují do bytu tuhle levnou věc a ušetří klidně i 5 000 Kč za sezónu
Namontování zvládne technik během pár hodin, a to bez sekání do zdiva. Design přitom stranou stát nemusí. Vedle obyčejné bílé desky se prodává i topné zrcadlo do koupelny nebo panel potištěný vlastní fotografií. Údržbu prakticky nevyžadují. „Není na nich téměř nic, co by se mohlo nějak pokazit,“ vysvětlil pro server Nazeleno.cz Aleš Fouček, majitel výrobní firmy. S jednou věcí si ale panely neporadí, a tou je teplá voda. Její ohřev zůstává na samostatném bojleru.
Pro koho se přechod hodí
Rozhoduje stav domu. Panely pokoj vyhřejí, samy o sobě ale nesníží, kolik tepla uniká zdmi. U novostavby nebo pořádně zatepleného bytu jsou rozumnou volbou. U starého domu s promrzlými stěnami se účet za elektřinu snadno vyšplhá výš, než člověk čekal, a slibovaná úspora nepřijde.
Před nákupem se proto vyplatí obrátit se na odborníka, který posoudí konkrétní prostor a spočítá reálně potřebný výkon. Spoléhat jen na tabulku prodejce nemusí stačit.
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Zdroje: https://www.nazeleno.cz/vytapeni-infrapanelem-jak-funguje-kolik-stoji-a-kdy-se-vyplati/, https://www.drevoastavby.cz/o-drevostavbach/vytapeni-a-vzduchotechnika/jak-usetrit-na-vytapeni-v-roce-2026, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/infrapanely-usporne-vytapeni-nahrada-plynu/, https://www.fajntip.cz/clanky/cesi-vytrhavaji-ze-zdi-radiatory-vytlacuje-je-mnohem-hezci-a-uspornejsi-alternativa-20260913-11215.html, https://www.tiscali.cz/tepelna-cerpadla-dostavaji-konkurenci-nova-technologie-nepotrebuje-venkovni-jednotku-a-stoji-o-70-mene-751823, https://www.tiscali.cz/cesi-rusi-plynove-kotle-nasli-zpusob-jak-topit-levneji-a-bez-zasahu-do-domu-751790
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