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Příběh Marie Motlové dodnes vyvolává otázky: Z Národního divadla ji vyhodili ze smutného důvodu

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Marie Motlová se stala nezapomenutelnou babi Homolkovou až ve zralém věku. Její cesta vedla přes konzervatoř, Národní divadlo i kladenskou scénu.
Skica Marie Motlové

Skica Marie Motlové

Zdroj: Foto: Marie Motlová, skica nakreslená pomocí AI Copilot
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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