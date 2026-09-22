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Víme, jak bydlí Ursula von der Leyenová. Přespává v Bruselu v pokoji bez oken, má to své důvody

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Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen má kvůli své práci neobvyklé bydlení. Během pracovního týdne využívá malé zázemí přímo v bruselském sídle Komise, zatímco její dlouholetý rodinný domov leží na venkově nedaleko Hannoveru. Rozdíl mezi oběma místy je výrazný.
Víme, jak bydlí Ursula von der Leyenová. Přespává v Bruselu v pokoji bez oken, má to své důvody

Víme, jak bydlí Ursula von der Leyenová. Přespává v Bruselu v pokoji bez oken, má to své důvody

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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