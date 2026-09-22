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Slovan Bratislava otevírá dveře do české extraligy. Lašák už slyšel, co se děje v zákulisí

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Slovan Bratislava se znovu dívá směrem k českému hokeji. Jeho zástupci mají do konce září představit vedení extraligy svou představu o možném vstupu do soutěže. Bývalý mistr světa Ján Lašák však z českého prostředí slyší spíše odmítavé hlasy.
Slovan Bratislava otevírá dveře do české extraligy. Lašák už slyšel, co se děje v zákulisí

Slovan Bratislava otevírá dveře do české extraligy. Lašák už slyšel, co se děje v zákulisí

Zdroj: HC Škoda Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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