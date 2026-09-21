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Celer bulvový: Odstraňujete mu listy? Možná děláte chybu

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Dennívýzva
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Pokud pěstujete celer, dobře víte, že se jedná o zeleninu, která dokáže na záhonu překvapit svou velikostí. Aby celer mohl vytvořit pořádnou a kvalitní bulvu, potřebuje dostatek vláhy, živin a času. Mnozí se přitom snaží jeho růst podpořit odstraňováním listů. Právě tady ale může vzniknout zbytečná chyba. Listy totiž nejsou jen nepotřebnou zelení, ale pro rostlinu představují důležitý zdroj energie.
zelenina

zelenina

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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