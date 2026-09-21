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Podzimní péče o jahody. Tyto kroky zajistí příští rok obří úrodu

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Krásné sladké jahody se řadí mezi dominanty každé zahrady. Ostatně právě na tyto plody se těší zejména děti nejvíce. Jahody nejsou nijak náročné z hlediska péče, nicméně je třeba se o ně v průběhu roku pořádně postarat. Jen tak se totiž dočkáte úrody, kterou si jistě přejete. Plné mísy krásných sladkých šťavnatých jahod jsou dostatečnou odměnou za to, že se o rostliny počas roku prostě a jednoduše řádně staráme. My se zaměříme na péči o jahodníky před zimou, která je velmi důležitá.
Jahody po zimě

Jahody po zimě

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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