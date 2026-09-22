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Němci připravují hranolky jinak. Jedna levná ingredience z nich udělá mnohem lepší věc

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Zatímco Belgie a Francie slaví dvojité smažení v loji, v německých kuchyních se léta používá metoda, která mění pravidla hry. Stačí obyčejný ocet za pár korun a brambory projdou proměnou, o které se vám ani nesnilo.
Němci připravují hranolky jinak. Jedna levná ingredience z nich udělá mnohem lepší věc

Němci připravují hranolky jinak. Jedna levná ingredience z nich udělá mnohem lepší věc

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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