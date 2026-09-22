Němci připravují hranolky jinak. Jedna levná ingredience z nich udělá mnohem lepší věc

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Připravit doma hranolky, které by se vyrovnaly těm z nejlepších fastfoodových řetězců, je pro většinu lidí noční můra. Výsledek obvykle končí jedním ze dvou extrémů – buď jsou brambory uvnitř suché a zvenku spálené na uhlíky, nebo naopak změknou do beztvaré hmoty nasáklé tukem. Přitom celý problém má čistě chemické kořeny a řešení je překvapivě jednoduché.
V německých bistrech i rodinných kuchyních se už dlouhá léta praktikuje technika, která tyto potíže eliminuje ještě předtím, než se brambory dostanou k oleji nebo do trouby. Tajemství tkví v obyčejné octové lázni, kterou má doma v polici prakticky každý. Jde o krok, který zásadně mění strukturu povrchu i vnitřku brambor a umožňuje dosáhnout dokonalého kontrastu mezi křupavou krustou a nadýchaným jádrem.
Chemie, která drží hranolky pohromadě
Brambory si svůj pevný tvar udržují díky pektinu, přírodnímu polysacharidu fungujícímu jako buněčné lepidlo. Když syrové hranolky hodíte do čisté vroucí vody, jejich povrch se začne velmi rychle rozpadat, zatímco střed zůstává nedovařený. Běžná voda při vysoké teplotě totiž pektin rychle rozloží.
Přidáte-li však do hrnce malé množství kyseliny, pH roztoku klesne a pektin se stane mnohem odolnějším vůči teplu. Hranolky se pak mohou vařit klidně osm až deset minut, aniž by ztratily ostré hrany nebo se rozpadly na kaši. Uvnitř přitom kompletně změknou do krémové konzistence, zatímco povrchová struktura zůstane pevná a soudržná.
Kyselost navíc z vnějších vrstev vyplavuje přebytečný volný cukr a povrchový škrob. Právě ty jsou viníky toho, že hranolky v oleji příliš rychle zhnědnou dříve, než se stihnou skutečně propéct dokřupava. Výsledkem je pak hořká chuť a tmavá barva při stále měkkém vnitřku.
Nemusíte se obávat, že by pokrm chutnal kysele. Poměr je natolik mírný, že stopa kyseliny po osušení a tepelné úpravě zcela zmizí. Bohatě postačí jedna až dvě lžíce běžného kvasného nebo jablečného octa na litr vody. Spolu s octem se do lázně doporučuje přidat také lžíci soli – brambory se tak ochutí přímo zevnitř už během vaření.
Jak na to krok za krokem
Jakmile voda s octem a solí začne vřít, hranolky do ní vložte zhruba na osm až deset minut. Špička nože by měla projít s mírným odporem, brambory však nesmí být rozvařené. Po vytažení přichází na řadu fáze, kterou nelze přeskočit – důkladné okapání a úplné vychladnutí na mřížce nebo utěrce.
Pokud z povrchu neodstraníte zbytkovou vlhkost, horký olej začne zbytečně prskat a hranolky se v troubě místo pečení budou spíše dusit v páře. Během chladnutí se navíc na povrchu vytvoří tenká škrobová vrstvička, která v další fázi poslouží jako základ pro tu nejkřupavější kůrku.
Pro dosažení absolutní dokonalosti lze hranolky po vychladnutí dát na několik hodin zamrazit. Ledové krystalky naruší zbývající škrobové buňky, což po finálním smažení vytvoří ještě nadýchanější vnitřek a extrémně křupavou krustu. Tento trik se zmrazením používají i profesionální kuchaři.
Teprve v tomto stavu přichází finální úprava. Pokud preferujete klasické smažení, osvědčil se postup se dvěma teplotami. První kratší lázeň v oleji při 130 až 140 stupních hranolky stabilizuje a zbaví zbytků vody. Po krátkém odpočinku následuje rychlé finální osmažení při 180 stupních, které trvá sotva tři minuty a vytvoří zlatavou, sklovitě křehkou kůrku.
Stejně spolehlivě však metoda funguje i pro pečení v horkovzdušné fritéze nebo na plechu v troubě. Předvařené brambory stačí jemně promíchat s trochou kvalitního rostlinného oleje, rozprostřít v jedné vrstvě tak, aby se vzájemně nedotýkaly, a péct na 200 až 220 stupňů. Octová lázeň zařídí, že i z trouby vytáhnete kousky, které po zakousnutí hlasitě lupnou.
Klíčem k úspěchu zůstává také správný výběr základní suroviny. Nejlépe fungují brambory varného typu B nebo C, které mají přirozeně vyšší podíl škrobu a méně vody. Pevné salátové odrůdy nikdy neposkytnou žádaný kontrast mezi lehkým vnitřkem a tvrdou slupkou. Pokud tedy spojíte moučnější bramboru, přesné krájení na rovnoměrné hranoly a krátkou octovou koupel, získáte přílohu srovnatelnou s těmi nejlepšími fastfoodovými legendami.
Tuto chemicky podloženou metodu s octovou lázní celosvětově proslavil známý americký kulinářský vědec a šéfkuchař J. Kenji López-Alt ve své knize a projektu The Food Lab. V německých kuchyních se však tento postup používá už léta a stal se tiše fungujícím standardem pro přípravu dokonalých hranolek doma i v restauracích.
Zdroje článku: chip.de, ireceptar.cz, dotyk.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová