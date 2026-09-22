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Srážka se zvěří není výjimečná. Na co si dát pozor a jak postupovat po nehodě

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Stačí okamžik a srážka se zvěří může způsobit vážné poškození vozidla. Riziko však nespočívá pouze v samotném střetu. Ke škodě může dojít i při snaze nehodě zabránit, například při vyhýbacím manévru. Způsob, jakým škoda vznikla, přitom může mít význam pro její posouzení z hlediska pojištění. Důležitou roli proto hraje rozsah sjednaného pojištění, jeho konkrétní podmínky i správný postup bezprostředně po nehodě.
Srážka se zvěří

Srážka se zvěří

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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