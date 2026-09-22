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Google Photos vám projdou šatník. Nová AI funkce je chytrá, ale zatím umí pořádně potrápit

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Google Photos dostávají funkci Šatník, která pomocí AI pozná oblečení na vašich starších fotografiích a vytvoří z něj digitální garderobu. Nápad funguje překvapivě dobře. Horší je to ve chvíli, kdy má AI vytvořený outfit skutečně ukázat na vás.
Google Photos vám projdou šatník. Nová AI funkce je chytrá, ale zatím umí pořádně potrápit

Google Photos vám projdou šatník. Nová AI funkce je chytrá, ale zatím umí pořádně potrápit

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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