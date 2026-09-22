Google Photos vám projdou šatník. Nová AI funkce je chytrá, ale zatím umí pořádně potrápitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google Photos vám projdou šatník. Nová AI funkce je chytrá, ale zatím umí pořádně potrápit
OpenAI zveřejnilo šest případů nečekaného chování svých AI modelů. Při testování používaly cizí přístupové...
Xiaomi uvádí v Česku řadu REDMI Note 17 se čtyřmi modely. Poprvé mezi nimi najdeme Pro Max, který dostal...
Evropská komise chce výrazně omezit přístup dětí k sociálním sítím, online hrám a AI chatbotům. Ochrana...
Spotify Wrapped 2026 už rodičům nemusí zaplnit hudba, kterou pouštějí dětem. Spotify přidává nový přepínač,...
ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...Všechny články tohoto autora →
- Zabloudili jste na výletě? Podržte prst v Google Mapách, bod přesný na pět metrů otevře i ten, kdo aplikaci nemá
- Meta chystá chytré brýle bez kamery. Kritika za tajné nahrávání lidí zabrala, prodej už na podzim 2026
- Boeing postavil skutečné stíhačky X-Wing ze Star Wars a nechal je létat. Pak projekt potichu pohřbil a propásl příležitost
- Prodejce si spletl DDR4 a DDR5 a prodal paměti za 3 000 Kč. Ve skutečnosti mají hodnotu přes 12 000 Kč