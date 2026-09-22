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Němec si vezl z Česka domů nigerijskou prostitutku bez dokladů

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Nigerijskou prostitutku si z českého nevěstince vezl k sobě domů německý občan, kterého zastavila policie v Bavorsku. Vzhledem k tomu, že cizinka u sebe neměla žádné platné doklady, bude se nyní muž zodpovídat z napomáhání k nelegálnímu překročení hranic. Němec přejel hranici na Domažlicku.
Němec si vezl z Česka domů nigerijskou prostitutku bez dokladů

Němec si vezl z Česka domů nigerijskou prostitutku bez dokladů

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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