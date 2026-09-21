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Rajčata do sklenic bez vody: Starý trik má háček, který byste při zavařování neměli přehlédnout

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Rajčata do sklenic bez vody: Starý trik má háček, který byste při zavařování neměli přehlédnout. Zavařování rajčat, rajčata bez nálevu, sterilace rajčat, domácí konzervace a rajčata na zimu. Jestli máte letos úrodu, že nevíte, kam s ní, možná vás láká jednoduchý způsob, při kterém zůstanou plody ve sklenici bez vody a zbytečného nálevu. Takový postup skutečně existuje, jen je potřeba dodržet několik pravidel. U rajčat se totiž vyplatí mít bezpečnost na prvním místě.
Rajčata

Rajčata

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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