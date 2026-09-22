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Staré známky za 50 haléřů dnes stojí miliony: Díky chybě při tisku po ní dnes touží většina sběratelů

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Obyčejná československá známka se kvůli chybě stala filatelistickým pokladem. Dnes je známo jen 17 kusů a ceny šplhají do milionů.
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Zdroj: Fotografie: se souhlasem České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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