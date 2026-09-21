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Mrkev uložená do bedýnky s vlhkým pískem vydrží křupavá až do jara. Většina zahrádkářů ale udělá chybu ještě před uložením

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Většina zahrádkářů řeší bedýnku, písek a teplotu sklepa. Jenže o tom, jestli kořen vydrží měsíce, rozhoduje okamžik bezprostředně po vytažení ze země.
Mrkev uložená do bedýnky s vlhkým pískem vydrží křupavá až do jara. Většina zahrádkářů ale udělá chybu ještě před uložením

Mrkev uložená do bedýnky s vlhkým pískem vydrží křupavá až do jara. Většina zahrádkářů ale udělá chybu ještě před uložením

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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