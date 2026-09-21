Mrkev uložená do bedýnky s vlhkým pískem vydrží křupavá až do jara. Většina zahrádkářů ale udělá chybu ještě před uložením

Listová část mrkve totiž po sklizni dál intenzivně odpařuje vodu, kterou kořen už nemá odkud doplnit. Podle University of Georgia stačí ztráta pouhých tří procent hmotnosti a mrkev začne viditelně vadnout. Tři procenta, to v teplém zářijovém odpoledni zvládne nať odčerpat během hodin. Kdo zelené listy ponechá „na potom“ ten si zkracuje skladovací okno dřív, než vůbec otevře dveře sklepa.
Proč nať musí dolů okamžitě po sklizni
Čerstvě vytažený kořen dál metabolicky funguje: dýchá, uvolňuje teplo a ztrácí vlhkost. Listy tento proces dramaticky urychlují, protože působí jako odpařovací plocha, která vysává turgor z dužiny. Výsledek pozná každý, kdo někdy nechal svazek mrkve přes noc na kuchyňské lince: ráno je gumová a ohebná, bez jakéhokoli náznaku křupnutí.
University of Maryland Extension proto doporučuje odstranit zelené natě bezprostředně po sklizni. Prakticky to znamená seříznout je asi centimetr až dva nad hlavou kořene, rovnou u záhonu, ještě než mrkev odnesete ke třídění. Svazková mrkev s ponechanými listy je podle odborných zdrojů krátkodobý produkt s výdrží pouhých pěti až čtrnácti dnů i v téměř ideálním chladu a vlhku. Bez natě vydrží totéž množství měsíce. Jak správně připravit bedýnku s vlhkým pískem
Teprve mrkev zbavená listů a roztříděná, bez prasklin, otlačenin a oděrek, je připravená na dlouhodobé uložení. Kořeny po sklizni nemyjte. Voda na povrchu otevírá cestu bakteriální měkké hnilobě, která se projevuje slizkou, vodnatou tkání a nepříjemným zápachem.
Postup krok za krokem:
Na dno bedýnky nebo plastové přepravky nasypte vrstvu lehce vlhkého písku, přibližně tři až pět centimetrů. Písek má být navlhčený, rozhodně ne rozbahněný; při zmáčknutí v dlani z něj nesmí kapat voda. Kořeny skládejte tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Každou řadu zasypte další vrstvou písku. Některé zdroje doporučují i svislé uložení špičkou dolů. Bedýnku umístěte do prostoru s teplotou těsně nad nulou, ideálně 0 až 2 °C, přijatelně do 5 °C. Relativní vlhkost vzduchu by měla dosahovat 95 až 100 %.
Písek kolem kořenů vytváří stabilní mikroklima a brání rychlému sesychání. V chladném, přirozeně vlhkém sklepě tak mrkev vydrží dva až pět měsíců, při optimálních podmínkách i déle. Pro srovnání: v lednici v perforovaném sáčku počítejte s výdrží kolem dvou až tří týdnů.
Panelákový sklep versus starý kamenný: kde mrkev skutečně přežije
Zásadní rozdíl mezi profesionálním skladem a domácí kójí spočívá ve stabilitě prostředí.
Sezónní kalendář Ministerstva zemědělství uvádí u mrkve skladovatelnost „po celý rok“ , ovšem s poznámkou o chlazených skladech s řízenou atmosférou. Domácí realita vypadá jinak.
Starý kamenný sklep s hliněnou podlahou a přirozenou vlhkostí se blíží ideálu: teplota kolem dvou až čtyř stupňů, vzduch nasycený vodní párou. Panelákový suterén bývá sušší, teplejší a teplota v něm kolísá podle vytápění domu. Každé zvýšení skladovací teploty o zhruba pět stupňů Celsia může zkrátit životnost až o čtvrtinu. A právě teplotní výkyvy přinášejí kondenzaci, kapky vody na povrchu kořenů, které spouštějí hnilobu.
Pro obyvatele paneláků s menší úrodou je stabilnější cestou lednice: perforovaný sáček, zásuvka na zeleninu, spotřeba do dvou týdnů. Kdo sklízí desítky kilogramů, tomu nezbývá než hledat nejchladnější a nejvlhčí kout sklepa a počítat s kratší výdrží než v kamenném podzemí.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Týdenní kontrola a jablka stranou: detaily, které rozhodují o celé bedýnce
Jedna nahnilá mrkev dokáže ohrozit celou zásobu. Bakterie vstupují přes drobná poranění a šíří se na sousední kořeny, zvlášť ve vlhkém, uzavřeném prostoru bedýnky. Proto je nezbytné zásobu procházet přibližně jednou týdně. Hledejte změklé, šednoucí nebo slizké kusy. Cokoli podezřelého okamžitě vyřaďte.
Povadlá, ale jinak zdravá mrkev bez slizu a zápachu ještě poslouží v kuchyni: do polévky, k dušení, případně ji na pár hodin ponořte do studené vody, kde částečně obnoví pevnost. Měkký, vodnatý a páchnoucí kořen patří na kompost, bez diskuse.
Důležitý detail, na který zahrádkáři zapomínají: mrkev neukládejte společně s jablky, hruškami ani jiným ovocem produkujícím etylen. Tento plyn způsobuje hořknutí dužiny a zkracuje skladovatelnost. V domácím sklepě stačí oddělit bedýnky do různých koutů místnosti.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková