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Zabloudili jste na výletě? Podržte prst v Google Mapách, bod přesný na pět metrů otevře i ten, kdo aplikaci nemá

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Funkce se jmenuje dropped pin, v Google Mapách je roky a schovává se pod obecnou nápovědou o sdílení mapy nebo polohy. Google ji nikde neprezentuje jako nouzový nástroj, přitom ji zvládne každý, kdo umí podržet prst na displeji. Mapy nabízejí tři podobné způsoby, jak říct „jsem tady“, a do nouze se hodí jen jeden.
Zabloudili jste na výletě? Podržte prst v Google Mapách, bod přesný na pět metrů otevře i ten, kdo aplikaci nemá

Zabloudili jste na výletě? Podržte prst v Google Mapách, bod přesný na pět metrů otevře i ten, kdo aplikaci nemá

Zdroj: Foto: United States Office of War Information, Overseas Picture Division - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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