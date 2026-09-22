Prezidentské volby 2028: Sázkovky vypsaly kurzy a tato jména mají podle nich největší šance

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Prezidentské volby 2028: Sázkovky vypsaly kurzy a tato jména mají podle nich největší šancePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Do prezidentských voleb 2028 zbývá ještě poměrně dost času, sázkové kanceláře už ale mají vypsané kurzy na řadu možných kandidátů. Kromě Petra Pavla a Andreje Babiše se v nabídce objevují i další známá jména.
Fotografie prezidenta Petra Pavla
Zdroj: Foto: ČTK, prezident republiky Petr Pavel při novoročním projevu
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