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Starý olej použijete na zahradě. Zlikviduje škůdce i plevel

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Použitý olej z kuchyně je považován za odpad, který musí být patřičným způsobem zlikvidován ve speciálních kontejnerech. Vzhledem k tomu, že si rádi pochutnáváme na smažených jídlech, tak se v českých domácnostech jeho zbytky rychle nahromadí. Věděli jste, že takový olej lze použít ještě na zahradě? Poradíme vám, jak s takovými zbytky naložit.
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Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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