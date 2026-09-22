Kraj bude nemocnice provozovat se skupinou AGEL. Smlouva má záruky, ubezpečuje

Experti nyní připraví návrh smlouvy a další transakční dokumenty, krajští zastupitelé je opět projednají příští rok v dubnu.
Podle opoziční koalice Spojenci24 je nutné do smlouvy zakomponovat záruky zachování dostupnosti zdravotní péče v nemocnicích v Prostějově, Přerově, Šternberku a Jeseníku. "Na občanech v našem kraji nám záleží. Chceme, aby měli jistotu, že se jim dostane kvalitního a včasného ošetření a že potřebná zdravotní péče pro ně bude skutečně dostupná," uvedl předseda klubu Spojenců24 Ivo Slavotínek.
Zásadní omezení péče by podle něho nemělo být možné bez souhlasu kraje, nutné je také vyřešit pravidla pro případ neshod, odchodu ze společného podniku nebo úpadku. Koalice požaduje rovněž kontrolu obchodů se společnostmi skupiny AGEL.
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Krajské nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku má od roku 2007 v dlouhodobém pronájmu holding AGEL miliardáře Tomáše Chrenka. Smlouva končí v polovině příštího roku. Krajské zastupitelstvo proto loni schválilo plán založit společný podnik, který provoz krajských nemocnic zajistí v dalších letech.
Skupina má mít podle schváleného návrhu dohody ve společném podniku 51 procent hlasovacích práv, kraj 49 procent a podíl na zisku nejméně 34 procent. "Je to velmi důležitý moment, abychom mohli se skupinou vyjednávat dále," komentoval hlasování zastupitelstva náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský (ANO).
Přestože má mít kraj menšinový podíl hlasovacích práv, u vybraných zásadních rozhodnutí týkajících se chodu společného podniku má kraj podle schválené dohody získat právo veta. Souhlas všech držitelů hlasovacích akcií společného podniku bude potřeba například při schvalování dlouhodobého obchodního plánu, některých smluv nad 20 milionů korun či smluv se společnostmi spřízněnými s holdingem.
Akcionáři nebudou moci deset let převést akcie na třetí osobu, AGEL je navíc nebude moci převést před splněním svého investičního závazku. Obě strany mají mít předkupní právo na akcie.