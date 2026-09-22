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Lžička koprových semen má víc vápníku než sklenice mléka: kopr snižuje i tlak a hladinu cukru v krvi

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Když dojde na domácí léčení, sáhne většina lidí po heřmánku, máté nebo měsíčku. Kopr zůstává v kuchyni u omáčky, přestože se o něm mluví v souvislosti s cukrovkou 2. typu, nespavostí i kocovinou. Má ale i stránku, o které se píše méně: těhotným ženám se nedoporučuje.
Lžička koprových semen má víc vápníku než sklenice mléka: kopr snižuje i tlak a hladinu cukru v krvi

Lžička koprových semen má víc vápníku než sklenice mléka: kopr snižuje i tlak a hladinu cukru v krvi

Zdroj: Foto: cyclonebill from Copenhagen, Denmark - licence CC BY-SA 2.0
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