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Liberec za poslední čtyři roky problémy s parkováním na sídlištích nevyřešil

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Liberec zatím za poslední čtyři roky problémy s parkováním na sídlištích nevyřešil. Nepodařilo se mu ani vyměnit zastaralé automaty na placených parkovištích. Kritice čelí vedení města i kvůli výdajům do oprav silnic a chodníků.
Liberec za poslední čtyři roky problémy s parkováním na sídlištích nevyřešil

Liberec za poslední čtyři roky problémy s parkováním na sídlištích nevyřešil

Zdroj: Martina Petrášková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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