Když ještě zvládla přelézt plot, tak na tom není špatně, vtipkuje Slováček. Pak ale přiznal, jak to s Dádou doopravdy je

Září 2026, podvečer na pražských Vinohradech. Sedmdesátiletá Dagmar Patrasová se vrací z odpolední vycházky, několik minut prohledává kabelku, lomcuje brankou, a když klíče nenachází, přeleze plot vlastní vily. Podle svědka, jehož popis přinesl
Blesk, pak zaklepala na okno agentury v přízemí a někdo jí otevřel zevnitř. Fotografie obletěly internet během hodin. Slováček zareagoval po svém: Jenže vtip trval přesně jednu větu. Hned nato pro „Když ještě zvládla přelézt plot, tak na tom není špatně.“ eXtra.cz přiznal, že aby byla manželka . A dodal, že na pomoc nerezignuje, ale protože je Patrasová svéprávná dospělá žena, musí se chtít léčit sama. „v úplné pohodě, musela by být někde na léčení“ Od vtipu k přiznání: vzorec, který se opakuje
Kdo sleduje Slováčkovy veřejné výroky za poslední rok a půl, vidí pozoruhodně pravidelný cyklus. V březnu 2026 řekl pro
ŽivotvČesku.cz bez obalu: O dva měsíce později, v květnu, už problém překrýval měkčím slovníkem, Dáda je prý „vinařka“ a on jí nechce brát něco, co jí dělá radost. V září přišel bonmot o plotu. A hned za ním opět tvrdá věta o léčbě. „Ona pije furt.“
Střídání tónů nepůsobí jako nekonzistence. Spíš jako obranný mechanismus člověka, který situaci sám označuje za neřešenou, ale nemá nástroj, jak ji změnit. Slováček po smrti dcery Aničky v dubnu 2025 otevřeně řekl, že
musí chodit mezi lidi a pracovat, jinak by „zešílel“. Humor a bagatelizace mu zjevně slouží ke stejnému účelu: udržet se nad vodou v situaci, nad kterou nemá kontrolu. Časová osa, která mluví sama
Přelezený plot není izolovaná kuriozita. Je to další bod v řadě veřejně zachycených epizod:
Únor 2025 – Patrasová nedorazí na televizní natáčení, personál vietnamské restaurace volá policii, Slováček potvrzuje, že ji vedl opilou domů. Březen 2025 – Patrasová veřejně popírá, že by kdy slíbila léčbu. Dřívější dohodu označí za „příměr“. Duben 2025 – Umírá dcera Anička Slováčková. Patrasová se podle více zdrojů psychicky zhroutí. Květen 2025 – Na popud syna dobrovolně nastupuje do Psychiatrické nemocnice Bohnice. Zpočátku personál chválí, později sama píše médiím, že je tam „zbytečně“. Březen 2026 – Slováček znovu mluví o pokračujícím pití. Květen 2026 – Přichází fáze „vinařky“. Září 2026 – Plot, vtip, přiznání.
Za rok a půl se debata vrátila přesně tam, kde začala. Léčba se neuskutečnila, nebo nepřinesla trvalou změnu, a veřejný scénář se opakuje v téměř identické smyčce.
Zdroj fotografie: Nextfoto Proč rodina nemůže jednoduše zakročit
Slováčkova bezradnost není jen rétorika. Má právní základ. Podle
zákona o zdravotních službách může být svéprávná dospělá osoba hospitalizována bez souhlasu jen tehdy, když bezprostředně a závažně ohrožuje sebe nebo okolí a hrozbu nelze odvrátit jinak. Zdravotnické zařízení pak musí do 24 hodin informovat soud, který o oprávněnosti rozhoduje v krátkých lhůtách. Samotná nedobrovolná hospitalizace přitom neomezuje svéprávnost.
Manžel ani syn tedy nemohou Patrasovou do léčby poslat vlastním rozhodnutím. Pokus o dohodu už jednou ztroskotal: Patrasová léčbu podmínila tím, že na ni půjde i Felix, a když souhlasil, couvla. Následně sama řekla, že se „nikdy léčit nechtěla“. Rodina tak stojí před zdí, kterou zákon staví kolem autonomie dospělého člověka, a kterou bez splnění přísných podmínek nelze obejít.
Proč příběh Dády Patrasové stále rezonuje
Na české mediální scéně existují desítky celebrit s problémy. Případ Patrasové ale drží pozornost vytrvale, protože spojuje tři vrstvy, které dobře známe: dětskou a televizní ikonu generací, rodinné drama se Slováčkem, které se táhne dekády, a tragédii kolem smrti Aničky.
Výsledkem je zvláštní směs lítosti, únavy a voyerismu; pod články se mísí komentáře typu „kdo nikdy nezapomněl klíče“ s tvrdými útoky na herečku i na fotografa, který ji zachytil.
Slováček sám k zářijovému incidentu přidal ještě jednu rovinu: zveřejněné fotky podle něj ukázaly, kudy se dá na pozemek dostat, a označil to za „velký problém“ z hlediska bezpečnosti domu. I v tom je vidět jeho typický postup: přesunout pozornost od jádra problému k praktickému detailu, který se dá řešit.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová