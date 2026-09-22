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Když ještě zvládla přelézt plot, tak na tom není špatně, vtipkuje Slováček. Pak ale přiznal, jak to s Dádou doopravdy je

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Dennívýzva
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Felix Slováček nejdřív odlehčil incident před vilou na Vinohradech bonmotem. Vzápětí ale řekl, že bez léčby „úplná pohoda“ nenastane.
Když ještě zvládla přelézt plot, tak na tom není špatně, vtipkuje Slováček. Pak ale přiznal, jak to s Dádou doopravdy je

Když ještě zvládla přelézt plot, tak na tom není špatně, vtipkuje Slováček. Pak ale přiznal, jak to s Dádou doopravdy je

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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