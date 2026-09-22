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Poslední klapka padla! Lady Dermacol míří do střižny

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Po téměř třiceti natáčecích dnech padla poslední klapka celovečerního filmu Lady Dermacol. Výpravný a v mnoha ohledech unikátní snímek režiséra Vojtěcha Moravce podle scénáře Marka Epsteina přinese na plátno příběh Olgy Knoblochové, ženy, která stála u zrodu legendárního krycího make-upu.
Foto z natáčení filmu Lady Dermacol

Foto z natáčení filmu Lady Dermacol

Zdroj: Se svolením BeltFilm
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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