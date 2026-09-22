Poslední klapka padla! Lady Dermacol míří do střižny

Foto z natáčení filmu Lady Dermacol Foto z natáčení filmu Lady Dermacol Foto z natáčení filmu Lady Dermacol Foto z natáčení filmu Lady Dermacol Foto z natáčení filmu Lady Dermacol Foto z natáčení filmu Lady Dermacol Foto z natáčení filmu Lady Dermacol Foto z natáčení filmu Lady Dermacol
Po téměř třiceti natáčecích dnech padla poslední klapka celovečerního filmu Lady Dermacol. Výpravný a v mnoha ohledech unikátní snímek režiséra Vojtěcha Moravce podle scénáře Marka Epsteina přinese na plátno příběh Olgy Knoblochové, ženy, která stála u zrodu legendárního krycího make-upu.
A přestože poslední klapka obvykle znamená především úlevu, v případě Lady Dermacol převažovala nad únavou hlavně radost. „Po těch týdnech na place je samozřejmě člověk rád, že si konečně může sundat kostým a jít domů,“ svěřil se režisér Vojtěch Moravec, který chodil na plac zásadně v obleku. „Zároveň je nám ale vlastně líto, že to končí. Štáb fungoval skvěle, herci byli skvělí a každý den jsme měli radost z toho, co před kamerou vzniká,“dodal režisér poslední natáčecí den na place v Barrandovských ateliérech.
Podobně na natáčení vzpomíná i představitelka Olgy Knoblochové Marika Šoposká. „Ta role, ale vlastně celá Olga, ovládla můj život na měsíc a půl. Hrozně se do mě propsala a teď se mi z ní bude těžko vystupovat,“ poznamenala herečka, která kvůli natáčení razantně změnila i barvu vlasů. „Vůbec jsem neměla ponětí o tom, jak je ten její příběh barvitý a co všechno dokázala, jaké překážky musela překonat. Na začátku je to ještě poměrně nezkušená maminka, která se snaží nějak prorazit, a postupně se z ní stává ikona svého oboru,“ dodala.
V centru příběhu stojí Olga Knoblochová, kosmetička, která se v šedesátých letech dostane až do barrandovských ateliérů. Tam potkává svérázného chemika Ing. Boublíka, geniálního odborníka, který má k uhlazenému filmovému hrdinovi opravdu daleko. Z jejich setkání vzniká příběh legendárního krycího make-upu, ale také příběh dvou velmi rozdílných lidí, jejichž spolupráce dokázala něco, co by v tehdejším Československu možná čekal málokdo – vytvořit produkt, který se prosadil i za železnou oponou a jehož vzorky zaujaly dokonce v Hollywoodu.
Hereckým partnerem Mariky Šoposké byl Martin Hofmann a právě jejich společné scény patří podle tvůrců k nejzásadnějším. „Od začátku jsme chtěli, aby to nebyl jen film o tom, jak vznikl jeden kosmetický výrobek. Chtěli jsme příběh, který bude mít energii, humor, emoce a postavy, kterým budete věřit. A když pak vidíte Mariku s Martinem a celý ten skvělý herecký tým kolem nich, máte prostě radost,“ okomentoval natáčení producent Miloš Remeň.
Tvůrci si dali mimořádně záležet na podobě světa, do kterého je příběh zasazen. Film vznikal na několika autentických i nově vytvořených lokacích. V Králově Dvoře u Berouna vznikly dekorace kosmetického salonu, kabaretu Alfa nebo bytu Ing. Boublíka. Film se natáčel také nedaleko skutečného bytu Olgy v Praze i v Paláci Adria, kde v šedesátých letech reálně sídlil Ústav lékařské kosmetiky. Výraznou součástí byly také filmové ateliéry na Barrandově, kde Olga Knoblochová svou kariéru skutečně začínala. Lady Dermacol se nyní přesunula do střižny Františka Svěráka, zvuk má na starosti Jiří Klenka a hudbu skládá Ondřej Gregor Brzobohatý, který ve filmu ztvárnil svého otce Radka Brzobohatého v části příběhu odehrávající se během natáčení filmu Dáma na kolejích. Kromě něj se na plátně objeví také Natalie Halouzková, Michal Dlouhý, Alena Mihulová, Diana Mórová, Lenka Vlasáková, Sandra Nováková, Štěpán Kozub, Michal Isteník, Tomáš Dianiška, Natália Germáni, Marek Lambora, Filip Rajmont, Richard Genzer, Patricie Solaříková, Zuzana Norisová a další.
Snímek Lady Dermacol vzniká ve spolupráci s TV Prima, TV JOJ a distribuční společností Falcon, která jej uvede do českých a slovenských kin 15. července 2027. Zdroj: PR filmu Lady Dermacol