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Za pokácení stromu na vlastní zahradě můžete dostat pokutu až 100 000 Kč. Spousta Čechů to nevědomě poruší

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Zahrada je vaše, strom na ní roste taky, takže o jeho osudu […]
Za pokácení stromu na vlastní zahradě můžete dostat pokutu až 100 000 Kč. Spousta Čechů to nevědomě poruší

Za pokácení stromu na vlastní zahradě můžete dostat pokutu až 100 000 Kč. Spousta Čechů to nevědomě poruší

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

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