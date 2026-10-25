Bílý kosočtverec na francouzských silnicích baví Čechy. Kdo v jeho pruhu jede sám, riskuje pokutu 3 300 korun

Bílý kosočtverec v modrém poli vyznačuje jízdní pruh typu HOV. Zkratka pochází z anglického High Occupancy Vehicle, česky vozidlo s vysokou obsazeností. Kdo byl ve Francii během posledních dvou let, mohl ho potkat nad některým z pruhů na příjezdu do velkých měst. Nejčastěji se objevuje v Paříži, Lyonu, Grenoblu, Štrasburku, Rennes a Nantes, tedy v aglomeracích, kde ranní a odpolední kolony patří k největším dopravním potížím.
Do pruhu smí i řidič sám, pokud sedí v elektromobilu
Osobní auto do pruhu s kosočtvercem smí, jen když v něm sedí aspoň dva lidé, přičemž řidič se počítá. Řidiči s jedním spolujezdcem tedy podmínku splní. Bez ohledu na obsazenost mají do pruhu přístup elektromobily a obecně vozidla s nízkými emisemi, dále taxíky a autobusy.
Některé úseky mají pod značkou ještě časové omezení, typicky na ranní a odpolední špičku. Mimo vyznačené hodiny může pruhem projet kdokoli. Před vjezdem se proto vyplatí číst i dodatkovou tabulku.
Pruh má zrychlit cestu těm, kdo do práce jezdí jedním autem s dalšími lidmi nebo vozem s nízkými emisemi. Řidiče má zároveň odradit od toho, aby se v době kolon vozili sami v jinak prázdném autě, pokud k tomu nemají vážný důvod.
Kamera spočítá lidi v autě a podle SPZ pozná i emise
Na dodržování pravidel nedohlížejí jen policejní hlídky. Pruhy sleduje systém chytrých kamer, který vyhodnotí skutečný počet osob ve voze. Rozpozná také taxík nebo autobus a podle registrační značky určí emisní kategorii vozidla.
Pro řidiče to znamená, že spoléhat na to, že ho v pruhu nikdo nezastaví, nemá smysl. Ke vzniku přestupku stačí krátké vybočení, třeba při předjíždění nebo objíždění kolony, protože kamera může auto zachytit právě v tu chvíli. Dodatečné vysvětlování, že šlo jen o pár set metrů, systém založený na automatickém vyhodnocení nepřipouští.
Pokuta 3 300 korun může dorazit týdny po návratu domů
Za neoprávněnou jízdu pruhem s kosočtvercem hrozí pokuta v přepočtu 3 300 korun. Turisté žádnou úlevu nemají. Sankce může do Česka přijít několik dní, ale i několik týdnů po návratu, takže jeden úsek ve špičce může dovolenou prodražit ještě dlouho po jejím konci.
Částka uvedená v korunách je jen přepočet, výši pokuty v eurech ani kurz, se kterým přepočet počítá, nikdo nezveřejnil. Pro představu ale stačí: jeden řidič, který si chtěl ušetřit pár minut v koloně, zaplatí víc než tři tisíce.
Značku nepoužívá jen Francie. Běžně se s ní lze setkat například v Kanadě.
Tři kolegové v jednom autě: jak se jezdí do Lyonu pruhem s kosočtvercem
Lucie, která kvůli práci dočasně žije ve Francii, dojíždí každý den do Lyonu spolu se dvěma kolegy. Na palivu tak ušetří a k tomu mají nárok na pruh s kosočtvercem. Ten jim podle ní dává velkou časovou výhodu, protože jedou plynule, kdežto vedle stojí dlouhá kolona. Přiznává ale, že ani ve vyhrazeném pruhu se občas nejede nijak rychle. Chápe také, že řidičům, kteří jezdí sami, může celé uspořádání připadat nespravedlivé.
Kolik času pruh skutečně ušetří, nikde vyčíslené není. Jediným dokladem zůstává zkušenost jedné řidičky a ta je smíšená: plynulejší jízda ano, rychlá jízda ne vždy.
Petr Nývlt z Českobudějovicka značku poprvé viděl při příjezdu do Paříže. Nevěděl, co znamená, a přišla mu jen vtipná. Přestupku se vyhnul čistě proto, že jel prostředním pruhem. Sám to dnes považuje za chybu a dopravní předpisy země, kam míří, si podle svých slov měl nastudovat předem.
Česká republika značku s bílým kosočtvercem v modrém poli zatím nemá. Na našich silnicích se s ní řidiči nesetkají.