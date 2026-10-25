Řidič autobusu v Rakousku bere skoro dvakrát víc než v Česku. Za rok mu to dělá přes 370 tisíc korun navíc

Průměrný řidič autobusu v Česku si vydělá kolem 34 000 korun měsíčně. Jeho kolega v Rakousku dostává v průměru 2 700 eur, po přepočtu tedy zhruba 65 000 korun. Nejvíc z toho mají lidé z pohraničí, kteří to mají do rakouské firmy jen přes kopec a nemusejí kvůli práci denně najíždět stovky kilometrů.
Do slibovaného dvojnásobku chybí tři tisíce korun měsíčně
O rakouských výplatách řidičů se běžně píše jako o více než dvojnásobku českých. Výpočet to nepotvrzuje. Když se 65 000 korun vydělí 34 000, vyjde zhruba 1,9. Na skutečný dvojnásobek by rakouský řidič musel brát 68 000 korun. Rozdíl je i tak obrovský a přehánět ho není potřeba.
Měsíčně dělá rozdíl 31 000 korun, za rok tedy 372 000 korun. To odpovídá zhruba jedenácti průměrným českým výplatám řidiče autobusu.
Jedna podstatná věc zůstává otevřená. Ze srovnání není jasné, jestli jde o hrubou, nebo čistou mzdu, a nic v něm neříká, kolik si z rakouské výplaty vezmou daně a odvody. Roční rozdíl 372 000 korun je proto horní odhad, nikoli částka, která skutečně přistane na účtu. Přepočet 2 700 eur na 65 000 korun navíc vychází z kurzu přibližně 24 korun za euro.
Co rakouský dopravce nabízí nad rámec samotné mzdy
K základní mzdě dostávají řidiči v Rakousku příplatky za přesčasy, noční jízdy a práci o víkendech. Jejich výše uvedená není, do srovnání se proto započítat nedají.
Další výhody se týkají samotné práce. Rakouské firmy mají mnohdy modernější autobusy s klimatizací a kvalitní navigací a pořádají pro řidiče různá školení. Pracovní doba je pevně nastavená včetně přestávek na odpočinek. Zaměstnanci mají nárok na placené volno a firmy jim často poskytují i zázemí pro dovolenou v zahraničí.
Práce v Rakousku má podle dostupných informací obecně přinášet výhodnější důchodové a zdravotní pojištění. U všech těchto benefitů ale stojí slova jako „mnohdy“, „často“ a „obecně“ a žádné číslo. Pro rozhodování jsou tak mnohem slabším argumentem než samotná mzda, kterou lze spočítat.
Bez komunikativní němčiny se za volant rakouského autobusu nedostanete
Rakouské firmy chtějí po zahraničních řidičích jako minimum němčinu na komunikativní úrovni. Pro většinu českých řidičů je to největší překážka. Někdy k ní přibude povinnost doplnit si vyšší kvalifikaci v rámci profesního průkazu, případně získat takzvané SPL, tedy schválení pro práci v zahraničí.
Kolik jazykový nebo profesní kurz stojí a jak dlouho trvá, k dispozici není. S jazykem se dá začít v Česku i přímo v Rakousku a řada tamních dopravních firem počítá s tím, že zájemci z ciziny němčinu teprve dohánějí. S jazykovou přípravou jim proto aktivně pomáhá.
Maso, mléko a alkohol tam stojí až o čtvrtinu víc
Kdo do Rakouska dojíždí denně, platí za každý kilometr cesty z rozdílu ve mzdě. Čím dál od hranice bydlí, tím méně mu z těch 31 000 korun měsíčně zůstane.
Řada Čechů se za prací do Rakouska rovnou přestěhuje, ať už natrvalo, nebo dočasně. Tím se zbaví dojíždění, ale nájem v Rakousku je znatelně dražší než v Česku. O kolik přesně, to dostupné údaje nevyčíslují.
Dražší je i běžný nákup. Potraviny a některé nápoje stojí v Rakousku o 15 až 25 procent víc než u nás, nejčastěji maso, mléčné výrobky a alkohol.