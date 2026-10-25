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Řidič autobusu v Rakousku bere skoro dvakrát víc než v Česku. Za rok mu to dělá přes 370 tisíc korun navíc

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Rakouské dopravní firmy nabízejí k vyšší mzdě příplatky, novější vozy a pomoc s němčinou. Kdo za nimi chce jezdit z Česka, musí počítat s náklady na cestu, s jazykovou zkouškou ohně a s dražším nákupem v obchodě.
Řidič autobusu v Rakousku bere skoro dvakrát víc než v Česku. Za rok mu to dělá přes 370 tisíc korun navíc

Řidič autobusu v Rakousku bere skoro dvakrát víc než v Česku. Za rok mu to dělá přes 370 tisíc korun navíc

Zdroj: Foto: NPS Photo / Emily Mesner - licence Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 20:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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