Menší RAM pro chalupáře přijede i do Česka. Dieselový Rampage uveze přes tunu a spotřebuje pod 8 litrů na sto

Menší RAM pro chalupáře přijede i do Česka. Dieselový Rampage uveze přes tunu a spotřebuje pod 8 litrů na stoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Menší RAM pro chalupáře přijede i do Česka. Dieselový Rampage uveze přes tunu a spotřebuje pod 8 litrů na stoZdroj: Foto: Garagem do Jabulas - licence CC BY 3.0
Článek byl publikován 25.10.2026 20:04
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